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В НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 07:17
В НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі Український вчений висловився про адаптивний карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Адаптивний карантин в Україні не здатний запобігти поширенню коронавірусної інфекції, заявив старший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький.

Про це передали на сайті НАН України.

Науковець зазначив, що впровадження тих чи інших обмежувальних заходів відбувається вже як реакція на ускладнення епідеміологічної ситуації через COVID-19, але не при виявленні загрозливих тенденцій.

Також він назвав діючий у країні адаптивний карантин "хибним у самій своїй основі".

"Зважаючи на час від моменту інфікування і до моменту, коли стає відомою кількість нових випадків чи кількість госпіталізацій, тим паче, до моменту посилення протиепідемічних заходів, а також на те, що суворіші заходи запроваджуються при перевищенні деяких рівнів, а не при виявленні загрозливих тенденцій, "адаптивний карантин" є дуже запізнілою реакцією і в принципі не може запобігати поширенню інфекції", - заявив Галицький

Імунолог переконаний, що весняна хвиля коронавірусу неминуча і буде супроводжуватися високою кількістю важких випадків захворювання, які потребуватимуть госпіталізації, а також високою летальністю.

"Руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний", - заявив науковець.

Галицький наголошує, що стратегічний план протидії епідемії COVID-19 на державному рівні досі не створено.

Він закликає терміново вжити всіх можливих протиепідемічних заходів, незважаючи на ймовірність негативних наслідків для економіки.

Раніше в НАН України пояснили, чим весняна хвиля COVID-19 небезпечніша за осінню.

Також ми писали про те, що Максим Степанов назвав умови, за яких МОЗ буде закликати до локдауну.

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