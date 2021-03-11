В НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі

Про це передали на сайті НАН України.

Науковець зазначив, що впровадження тих чи інших обмежувальних заходів відбувається вже як реакція на ускладнення епідеміологічної ситуації через COVID-19, але не при виявленні загрозливих тенденцій.

Також він назвав діючий у країні адаптивний карантин "хибним у самій своїй основі".

"Зважаючи на час від моменту інфікування і до моменту, коли стає відомою кількість нових випадків чи кількість госпіталізацій, тим паче, до моменту посилення протиепідемічних заходів, а також на те, що суворіші заходи запроваджуються при перевищенні деяких рівнів, а не при виявленні загрозливих тенденцій, "адаптивний карантин" є дуже запізнілою реакцією і в принципі не може запобігати поширенню інфекції", - заявив Галицький

Імунолог переконаний, що весняна хвиля коронавірусу неминуча і буде супроводжуватися високою кількістю важких випадків захворювання, які потребуватимуть госпіталізації, а також високою летальністю.

"Руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний", - заявив науковець.

Галицький наголошує, що стратегічний план протидії епідемії COVID-19 на державному рівні досі не створено.

Він закликає терміново вжити всіх можливих протиепідемічних заходів, незважаючи на ймовірність негативних наслідків для економіки.