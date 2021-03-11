В НАН Украины назвали адаптивный карантин ошибочным в самой своей основе

Об этом передали на сайте НАН Украины.

Ученый отметил, что внедрение тех или иных ограничительных мер происходит уже как реакция на осложнение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19, но не при обнаружении угрожающих тенденций.

Также он назвал действующий в стране адаптивный карантин "ошибочным в самой своей основе".

"Учитывая время от момента инфицирования и до момента, когда становится известным количество новых случаев или количество госпитализаций, тем более, к моменту усиления противоэпидемических мероприятий, а также на то, что строгие меры вводятся при превышении некоторых уровней, а не при обнаружении угрожающих тенденций, "адаптивный карантин" является очень запоздалой реакцией, и в принципе не может предотвращать распространение инфекции", - заявил Галицкий.

Иммунолог убежден, что весенняя волна коронавируса неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев заболевания, которые потребуют госпитализации, а также высокой летальностью.

"Разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден", - заявил ученый.

Галицкий подчеркивает, что стратегический план противодействия эпидемии COVID-19 на государственном уровне до сих пор не создан.

Он призывает срочно принять все возможные противоэпидемические мероприятия, несмотря на вероятность негативных последствий для экономики.