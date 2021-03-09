МОЗ буде закликати до локдауну: Степанов назвав умови

В Україні розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу і в "червоній зоні" опинилося вже чотири області. Ще дев'ять областей знаходяться в "помаранчевій зоні". Глава МОЗ Максим Степанов назвав умови, при яких влада може ввести новий локдаун в країні.

Як зазначив Степанов, найважчий період за захворюваності припаде на березень і квітень. Якщо найближчим часом в червону зону перейде 13 і більше областей, то МОЗ буде закликати до введення локдауну по всій країні.

"Ми фіксуємо зростання госпіталізацій та захворюваності у певних областях, де ми й вводимо "червону" зону. Зараз ми робимо все, щоб не допустити колапсу медичної системи. Ми дивимося на показники: рівень госпіталізації вище 60%, рівень заповнюваності ліжок з доступом до кисню вище 65%, динаміка госпіталізацій вище 50% за сім днів — критерій перевищений", - пояснив Максим Степанов і розповів, за яких умов доведеться вводити локдаун по всій країні.

"У разі перевищення хоча б двох критеріїв упродовж трьох днів поспіль, область автоматом переводиться в "червону зону" протягом 48 годин і знаходиться там до стабілізації ситуації. Якщо ми говоримо про всю країну — якщо понад 13 областей перейдуть в "червону" зону і всі критерії будуть зростати по всій країні – доведеться вводити новий жорсткий локдаун. За нашими прогнозами, нас чекає досить важкий період щодо захворюваності у березні та квітні. Але ми все ж сподіваємося, що при дотриманні захисних заходів по всій країні, такого не станеться", - зазначив глава МОЗ.