В Черкасах помер підліток після поранення у шкільному тирі

У Черкасах помер дев'ятикласник, який отримав поранення у шкільному тирі. Його поранили під час тренування з кульової стрільби.

Про це повідомили у Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Артем Попов травмувався ще місяць тому. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, виявили, що підліток знаходиться в критичному стані без свідомості і з кровотечею з голови. Його доставили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

"На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школа №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", - йдеться в повідомленні.