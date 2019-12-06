Налетить вітер і мокрий сніг: синоптики попереджають про погіршення погоди

Погода в Україні на вихідних, 7 та 8 грудня, може принести неприємний сюрприз для жителів західних та південних областей. Очікується посилення вітру, невеликий дощ і мокрий сніг. Синоптик Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook, що погода на вихідних не буде сприяти приємним прогулянкам.

Вона зазначила, що ситуація істотно не зміниться, проте деяким областям з погодою не пощастить.

"На вихідних в Україні синоптична ситуація істотно не зміниться. Опадів не буде, хіба що в неділю на Заході і Півдні походить незначна хмарна вологість, місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер буде завивати з південного заходу, 5-12 м/с, тобто, трохи поривчастий, для прогулянок обов'язково закутати шию шарфом. Ну і шапки", - порекомендувала Наталка Діденко.

Вона розповіла, що вночі у всіх регіонах України очікується мороз, а ось вдень температура повітря буде плюсова, місцями до +10 градусів.

"Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу, вдень +1 +6 градусів, на Півдні +5 +10 градусів", - зазначила синоптик.

Карта погоди

У Києві на вихідних буде сухо, лише у неділю є ймовірність опадів. Температура повітря буде невисокою.

"У Києві в суботу буде сухо, у неділю – ймовірність невеликих опадів. Вночі -1 -3 градуси, вдень +2 +5 градусів", - додала Діденко і попередила, що в найближчій перспективі сильних морозів не видно.

"Сильних морозів в найближчій перспективі не видно, тому старомодні і давно вже не актуальні шуби з натурального хутра і бабусині килими слід перевірити на предмет молі. Так як букварний мороз з червоними щічками ще не скоро", - втішила синоптик жителів України.