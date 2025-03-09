"Наломали дров". Юрий Ткач оказался в шаге от развода с женой

Известный украинский юморист и ведущий Юрий Ткач рассказал, как едва не оказался на грани развода с женой Викторией.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью шоумена для программы"Ближче до зірок".
Из-за войны отношения многих пар стали более напряженными, и Юрий Ткач с женой не были исключением.
В прошлом году в их браке наступил кризис. Они жили отдельно, хотя документы на развод поданы не были, но такие мысли действительно возникали.
"Мы все знаем о том, что во время войны очень много пар начало разводиться. И мы не исключение. Мы попали в такую же историю. Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму. И надо было остановиться для того, чтобы понять, есть ли чувства, любовь и желание идти дальше. Мы наломали дров", - рассказал Юрий.
Виктория, в свою очередь, отметила, что за 13 лет отношений они пережили разные моменты, но этот кризис оказался самым сложным. У каждого из них были свои обиды друг на друга.
"За почти 13 лет вместе мы прошли очень много разных моментов. Это был, мне кажется, самый большой такой кризис в наших отношениях. У каждого были какие-то свои обиды и эта вся история", - поделилась возлюбленная Ткача.
В этот непростой период супругам очень помогала дочь. Лиза поддерживала обоих родителей и побуждала их серьезно задуматься над будущим.
Кроме того, пара решила обратиться к психологу. В конце концов, это дало свои плоды - им удалось преодолеть кризис, и их отношения стали еще крепче.
Более того, Юрий Ткач во второй раз сделал жене предложение, а теперь они планируют обвенчаться.
Напомним, что Юрий и Виктория узаконили отношения в 2014 году, и в феврале этого года супруги отпраздновали 11-ю годовщину брака. До свадьбы они находились в отношениях еще несколько лет.
Через два года после бракосочетания у пары родилась дочь Лиза.
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