"Наломали дров". Юрий Ткач оказался в шаге от развода с женой

Из-за войны отношения многих пар стали более напряженными, и Юрий Ткач с женой не были исключением.

В прошлом году в их браке наступил кризис. Они жили отдельно, хотя документы на развод поданы не были, но такие мысли действительно возникали.

"Мы все знаем о том, что во время войны очень много пар начало разводиться. И мы не исключение. Мы попали в такую же историю. Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму. И надо было остановиться для того, чтобы понять, есть ли чувства, любовь и желание идти дальше. Мы наломали дров", - рассказал Юрий. Юрий Ткач с женой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Виктория, в свою очередь, отметила, что за 13 лет отношений они пережили разные моменты, но этот кризис оказался самым сложным. У каждого из них были свои обиды друг на друга.

"За почти 13 лет вместе мы прошли очень много разных моментов. Это был, мне кажется, самый большой такой кризис в наших отношениях. У каждого были какие-то свои обиды и эта вся история", - поделилась возлюбленная Ткача.

В этот непростой период супругам очень помогала дочь. Лиза поддерживала обоих родителей и побуждала их серьезно задуматься над будущим. Юрий Ткач с женой (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Кроме того, пара решила обратиться к психологу. В конце концов, это дало свои плоды - им удалось преодолеть кризис, и их отношения стали еще крепче.

Более того, Юрий Ткач во второй раз сделал жене предложение, а теперь они планируют обвенчаться.

Напомним, что Юрий и Виктория узаконили отношения в 2014 году, и в феврале этого года супруги отпраздновали 11-ю годовщину брака. До свадьбы они находились в отношениях еще несколько лет.

Через два года после бракосочетания у пары родилась дочь Лиза.

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