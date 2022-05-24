RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не накручуємо. В ОККО пояснили "захмарні" ціни на бензин

Фото: в ОККО пояснили високу вартість бензину (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на заправках в Україні захмарні й вони оновлюються практично щодня. Це пов'язано з тим, що скасовано державне регулювання цін на паливо. Буквально за пару днів ціна бензину злетіла до 51-52 гривні за літр, а дизпаливо до 57-58 гривень за літр.

Раніше були встановлені граничні ціни: на бензин - до 39,86 гривні за літр, дизпаливо - до 42,31 гривні за літр. Але за такими цінами на АЗС палива просто не було або ж купити його було дуже складно.

Популярну мережу заправок OKKO звинуватили в тому, що там "накручують" ціни на бензин. Однак в ОККО пояснили, чому такі високі ціни.

В ОККО відзначають, що ціни на паливо ніхто не малює за власним бажанням і в першу чергу, висока ціна пов'язана зі зростанням курсу долара і світових цін на нафту.

"Все набагато глибше - зараз на зростання цін на пальне впливає цілий ряд факторів. Насамперед зростання курсу долара і світових цін на нафту. Для порівняння в червні минулого року нафта торгувалася по $69 за барель, а станом на 17 травня, поточна ціна досягає $115 за барель і продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше вдавалося оптимізувати логістичні витрати за рахунок диверсифікації ресурсу. Частина палива їхала з Білорусі, ще частина - через південні порти, ще частина - через європейський кордон.

"Тепер ми зі зрозумілих причин відмовилися від пального з Білорусі, на 100% веземо пальне з Європи та конкуруємо за нього з європейськими країнами, а європейський ринок і сам відчуває дефіцит. Наприклад, Польща на сьогодні імпортує стільки ж, скільки Україна споживає в цілому, попри те, що у них є 2 власних діючих заводи", - пояснюють в ОККО.

Ще однією причиною названо нафтове ембарго, до якого готується Європа.

"Частина країн вже відмовляється від дешевої російської нафти та нафтопродуктів і шукає альтернативи, тим самим створюючи конкуренцію на ринку, що теж, як наслідок, тягне за собою подорожчання ресурсу.

Відповідно зараз в Україні будується новий ринок, наповнений виключно дорогим європейським ресурсом на тлі зростання курсу долара, ускладненої зовнішньої логістики та зруйнованої внутрішньої інфраструктури - нафтобаз і АЗК", - додали на АЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ціни зараз на паливо на українських заправках.

А також розповідали про те, в Україні шахраї придумали нову аферу з бензином.

Читайте РБК-Україна в Google News
бензинОККО