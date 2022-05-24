Не накручуємо. В ОККО пояснили "захмарні" ціни на бензин

В ОККО відзначають, що ціни на паливо ніхто не малює за власним бажанням і в першу чергу, висока ціна пов'язана зі зростанням курсу долара і світових цін на нафту.

"Все набагато глибше - зараз на зростання цін на пальне впливає цілий ряд факторів. Насамперед зростання курсу долара і світових цін на нафту. Для порівняння в червні минулого року нафта торгувалася по $69 за барель, а станом на 17 травня, поточна ціна досягає $115 за барель і продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше вдавалося оптимізувати логістичні витрати за рахунок диверсифікації ресурсу. Частина палива їхала з Білорусі, ще частина - через південні порти, ще частина - через європейський кордон.

"Тепер ми зі зрозумілих причин відмовилися від пального з Білорусі, на 100% веземо пальне з Європи та конкуруємо за нього з європейськими країнами, а європейський ринок і сам відчуває дефіцит. Наприклад, Польща на сьогодні імпортує стільки ж, скільки Україна споживає в цілому, попри те, що у них є 2 власних діючих заводи", - пояснюють в ОККО.

Ще однією причиною названо нафтове ембарго, до якого готується Європа.

"Частина країн вже відмовляється від дешевої російської нафти та нафтопродуктів і шукає альтернативи, тим самим створюючи конкуренцію на ринку, що теж, як наслідок, тягне за собою подорожчання ресурсу.

Відповідно зараз в Україні будується новий ринок, наповнений виключно дорогим європейським ресурсом на тлі зростання курсу долара, ускладненої зовнішньої логістики та зруйнованої внутрішньої інфраструктури - нафтобаз і АЗК", - додали на АЗС.