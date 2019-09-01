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Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 13:12
Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На заході очікуються дощі

Погода в Україні наступного тижня погіршиться, очікується нічне зниження температури до +9. Про це повідомили в Українському Гідрометцентрі при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

2 вересня

Так, за даними синоптиків тиждень в Україні розпочнеться з грозових дощів у західних областях. У вівторок температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +32, вночі від +12 до +17.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9

3 вересня

У вівторок грозові дощі охоплять не лише західні але й деякі центральні та північні області. Опади прогнозуються у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Вдень температура триматиметься в межах +25…+29. На півдні до +32.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9

4 вересня

У середу дощі припиняться у західних областях, лише на Закарпатті можливі невеликі опади, але продовжать охоплювати центральні області. Невеликі дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Вдень від +22 до +27, у південних областях до +29.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9

5 вересня

У четвер на захід України повернеться дощова погода. Також 5 вересня у західних областях очікується зниження нічної температури до +9. Також нічне похолодання прогнозується на півночі, там температура опуститься до +12. На півдні вночі очікується до +18.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, 2 вересня в Україні утримається спекотна літня погода. Лише у західних областях можливі локальні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +32.

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