Потужний циклон з Європи: синоптики зробили екстрене попередження

Погода в Україні 2 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (колаж: РБК-Україна)

Погода в перший навчальний день буде радувати теплом практично всі регіони країни

Погода в Україні 2 вересня буде теплою, але в нічний час можливі суттєві зниження температур. При цьому, в деяких регіонах очікуються сильні грози. Циклон торкнеться західних регіонів. Про це повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру.

Рівень тепла в Україні в понеділок буде досить високим - +27... +32 градуси. Традиційно, найтепліше буде на півдні країни - +30... +32 градуси. При цьому в регіонах, де очікується гроза, температура залишиться на колишньому рівні – до +29... +31 градуса тепла. До речі, грозові зливи очікуються в Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. В інших же областях буде сонячно з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 2 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (скріншот: meteo.gov.ua)

У нічний час середня температура становитиме +14... +17 градусів тепла. У південних регіонах – до +16... +19 градусів.

Також синоптики попередили, що 1-4 вересня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека.

Варто відзначити, що наші пращури помітили, якщо у цей день буває грім, то осінь буде довгою.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на 2 вересня дала синоптик Наталка Діденко. За даними Діденко, вночі очікується похолодання до +12... +17 градусів. У понеділок суха малохмарна погода очікується практично повсюдно. У Карпатах хіба що - локальний дощ, гроза. Температура повітря ще посміхається літу, озираючись, вивертаючи шию, +28... +32 градуси. Але нічна і ранкова вже смикають за руку вперед, у осінь, +12... +17 градусів.

Погода в Україні 2 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (колаж: РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня температура в Україні опуститься до +9.