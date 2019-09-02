На заході України суттєво похолодає

Ілюстративне фото (УНІАН)

У західних областях завтра очікуються дощі та грози

Погода в Україні у вівторок, 3 серпня, суттєво погіршиться у західних областях, температура повітря знизиться до +18+23. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, у Хмельницькій та Тернопільській області температура повітря досягне +26, а ось у Волинській, Рівненській областях і в Карпатах буде +15+18.

"Більша частина території України і не думає про осінь - сухо та спекотно, +27+33 градуси", - зазначила вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, на заході Україні, а також у Житомирські та Київській областях, можуть пройти дощі з грозами.

"У Києві завтра, 3 вересня, буде спекотно, близько +30 градусів, сонячно, проте є ймовірність вологих хмарок", - додала Діденко про прогноз погоди у столиці.

Нагадаємо, Центральна геофізична обсерваторія повідомляла, що середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

Синоптики повідомляли, що погода в Україні 2 вересня хмарна та спекотна на більшості території, однак на заході грозові дощі, вдень температура повітря подекуди піднялась до +32.