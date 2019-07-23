Накриє грозами і зливами: синоптики попередили про несприятливу погоду

Погода в Україні у середу, 24 липня, очікується несприятливою у більшості регіонів України. Майже скрізь очікуються сильні грози та зливові дощі.

Погода на сході України в середу буде дощова. Грози пройдуть у Харківській, Луганській, Донецькій областях, в інших – синоптики прогнозують сильні зливи. Нічна температура повітря становитиме +15 +18 градусів, вдень очікується +24 +28 градусів.

У південних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +16 +18 градусів, вдень температура повітря становитиме +26 +28 градусів. У Криму сухо і сонячно. Вночі +17 +19 градусів, вдень +27 +29 градусів.

На півночі пройдуть сильні зливи. Нічна температура повітря опуститься до +12 +14 градусів, вдень буде трохи тепліше, +23 +25 градусів.

У західних областях у владі циклону виявиться Луцька, Рівненська, Львівська та Тернопільська області. Синоптики прогнозують грози та сильні зливи. В іншій частині заходу – сухо. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні дощі, місцями зливи. Вночі очікується від +13 до +15 градусів. Вдень температура повітря становитиме +23 +26 градусів.

У Києві 24 липня пройде сильний дощ, який перейде у зливу. Вночі у столиці +14 +16 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градуси.

Погода в Україні 24 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українців попередили про затяжну негоду.

А також розповідали про те, що синоптики шокували прогнозом погоди на найближчі дні.