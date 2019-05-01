В Україні очікується невелике потепління і дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом дня в більшості областей України очікується +13...+19 градусів

Погода в Україні: 2 травня на території країни очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За її словами, циклон Valentin 2 травня покине територію України і увіллється в циклон Werner, який "гуляє" біля Скандинавії, але його атмосферні фронти не зачеплять Україну.

"Відповідно, 2-го травня сильні дощі в Україні припиняться. Дощі будуть періодичними, невеликими", - повідомляє Наталія Діденко.

Очікується західний вітер, який буде поривчастим.

"Температура повітря, як тільки відчує, що старенький циклон відвернувся, пожене вгору. Ну, може і не пожене, проте явно почне підвищуватися. Особливо там, де будуть просвітлення. Адже - травень, весна", - пише синоптик.

Протягом дня у більшості областей України очікується +13...+19 градусів.

У Києві 2 травня дощі також ослабнуть і припиняться. Найближча ніч буде холодною, +5...+6 градусів. Завтра вдень потеплішає до +14 градусів.

"надалі волога погода все ж буде домінувати, періодично випадати дощі. Тепліше буде на півдні та сході, а на заході та півночі України вже з 5-6 травня знову похолодає", - повідомляє Діденко.

Нагадаємо, за погнозам синоптиків, погода в Україні 1 травня різко погіршиться , в окремих областях пройдуть сильні дощі з градом, а в горах зростає загроза селевих потоків.

Крім того, 1-2 травня у зв'язку з сильними дощами очікується підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), а також Прута, Сірету та річках Закарпаття 0,2-1,0 м.