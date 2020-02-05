В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках: ніякого шансону

В українських маршрутках незабаром може не стати музики і серіалів
В українських маршрутках можуть зникнути музика і серіали. Це буде зроблено для того, щоб ніхто з пасажирів не відстоював своє право на тишу в громадському транспорті. Відповідний законопроект вніс на розгляд у Верховній Раді Володимир В'ятрович, про що він і повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Депутат від фракції "Європейська солідарність" називає внесений закон "законом про акустичне насильство".
"Прийнявши цей законопроект, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки шансону або якогось серіалу. Трансляція звуку музики або фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники",- написав В'ятрович у себе на сторінці.
В коментарях українці відреагували на ідею про заборону музики і серіалів у маршрутках. Люди сумніваються, що закон підтримає більшість депутатів.
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