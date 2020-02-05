В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках: ніякого шансону

У маршрутках України зникне музика (Колаж РБК-Україна)

В українських маршрутках незабаром може не стати музики і серіалів

В українських маршрутках можуть зникнути музика і серіали. Це буде зроблено для того, щоб ніхто з пасажирів не відстоював своє право на тишу в громадському транспорті. Відповідний законопроект вніс на розгляд у Верховній Раді Володимир В'ятрович, про що він і повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Депутат від фракції "Європейська солідарність" називає внесений закон "законом про акустичне насильство".

"Прийнявши цей законопроект, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки шансону або якогось серіалу. Трансляція звуку музики або фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники",- написав В'ятрович у себе на сторінці.

В коментарях українці відреагували на ідею про заборону музики і серіалів у маршрутках. Люди сумніваються, що закон підтримає більшість депутатів.

Хороша ініціатива. Але сумніваюся, що його підтримає монобільшість. Смороду і закон про мову не ухвалили б, якби їм випало це робити.

Володимир, нам спочатку потрібно пасажирський транспорт довести до ладу, а потім думати за навушники.

Давайте туди ж, в обов'язки пасажира: будь-який контент зі звуком - виключно в навушниках. Це, ніби, базова ввічливість один до одного, але поки що - неочевидна для деяких пасажирів. Три фільми і два мультики з планшетів в радіусі п'яті метрів навколо себе здатні звести з розуму найтерплячішого з пасажирів.

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