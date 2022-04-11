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Покарання за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили: як можуть покарати

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Понеділок 11 квітня 2022 18:51
Покарання за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили: як можуть покарати Фото: як можуть покарати за торгівлю гуманітаркою (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні посилили покарання за торгівлю гуманітарною допомогою у воєнний час. Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, за торгівлю такою допомогою можна отримати серйозний термін.

Як каратимуть тих, хто у воєнний час краде і торгує товарами з гуманітарної допомоги, розповіли в НАЗК.

"Гуманітарна допомога повинна обов'язково доходити до адресатів і надаватися безкоштовно. Однак у цей важкий час з'являються випадки використання Товарів гуманітарної допомоги для отримання прибутку", - зазначили в агентстві.

3 квітня стаття про покарання за таке правопорушення була посилена. Зокрема, за продаж гуманітарної допомоги порушників чекає покарання за новою статтею 201-2 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за цією статтею - за правопорушення під час воєнного часу.

"Під час воєнного або надзвичайного стану за продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв або безкоштовної допомоги, або інші дії з цим майном заради отримання прибутку передбачено: позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років, конфіскація майна", - сказано в повідомленні.

Покарання за торгівлю гуманітаркою у воєнний час посилили: як можуть покарати

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як чоловіки тікають від мобілізації, і що з ними зроблять після повернення в Україну.

А також розповідали про те, яке покарання в Україні передбачено за мародерство під час воєнного стану.

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Гуманітарна допомога наказание Закон
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