Покарання за мародерство в Україні: що загрожує злочинцям під час воєнного стану

З перших днів війни Росії проти України в країні з'явилися злочинці-мародери. Це порушники, які користуються важкою ситуацією в окремих районах України та намагаються "під шумок" вивезти награбоване зі зруйнованих міст і селищ.

Яке покарання отримають мародери в Україні під час воєнного стану – читайте нижче.

У перші дні війни мародерів ловили та прив'язували до стовпа, поливали їх зеленкою. А потім заарештовували. Масштаби таких крадіжок були в основному невеликими. Вони користувалися ситуацією і намагалися виносити з магазинів продукти та дрібну техніку.

Однак у квітні стали фіксуватися випадки мародерства у звільнених районах у Київській та Чернігівській областях. Злочинці користуються ситуацією і виносять цінні речі не тільки зі зруйнованих магазинів і супермаркетів, а й з квартир українських громадян.

Варто зазначити, що кількість поліції, військових і спецслужб, які займаються розмінуванням територій злочинців не зупиняє. У поліції такі злочини вже прирівняли до зради своєї країни.

На початку березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення покарання за мародерство та державну зраду (про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство №7116). Зміни були внесені до кількох статей Закону.

Зміни до Кримінального кодексу №2113-IX. У санкціях статей 111 (державна зрада) і 113 (диверсія) встановлюється максимальне покарання в умовах воєнного стану: 15 років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.

Зміни до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за мародерство №2117-IX. За крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, привласнення чужого майна – від 5 до 15 років позбавлення волі, за мародерство на полі бою – від 5 до 10 років.

У статті 432 КК України – мародерство (за викрадення на полі бою знаходяться при вбитих або поранених речей, а також використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування людей) вважається військовим злочином. Передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Також були доповнені статті 185 (Крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном) – всі ці злочини, вчинені в умовах військового або надзвичайного стану, будуть каратися набагато жорсткіше.

За крадіжку-позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За грабіж - на термін від 7 до 10 років.

За розбій - конфіскація майна та позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За вимагання - конфіскація майна та позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

За розтрату майна, привласнення, заволодіння шляхом зловживання службовим становищем – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років та заборону на посади чи діяльність на строк до 3 років.

За державну зраду або диверсію – від 15 років позбавлення волі та навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Амністії за такими статтями не буде.