Нагорода за голови: ПриватБанк звернувся до українців з важливим проханням

ПриватБанк просить українців надати інформацію, яка допоможе зловити злочинців, які підірвали інкасаторський автомобіль банку у районі селища Врубівка Попаснянського району Луганської області.

В службі безпеки ПриватБанку повідомили, що підрив автомобіля був здійснений з допомогою саморобного керованого вибухового пристрою сьогодні вранці, 19 червня.

У банку зазначили, що співробітники банку і гроші були своєчасно заблоковані в броньованому відсіку машини. При цьому на місце події було відправлено інше інкасаторське авто.

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У фінансовій установі також повідомили, що осколки від вибуху пошкодили частину інкасаторської машини, але сам екіпаж не постраждав. На місці інциденту працюють співробітники поліції.

Варто зазначити, що ПриватБанк обіцяє видати винагороду в розмірі 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про підривників.

Нагадаємо, що ПриватБанк програв компанії Коломойського апеляцію на 1,5 млрд грн. Суд залишив без змін рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17 грудня 2018 року.

Раніше повідомлялося про те, що в ПриватБанку оцінюють борг Коломойського більше ніж в 200 млрд грн. Аудитори підтвердили суму 212 млрд грн.