ПриватБанк програв компанії Коломойського апеляцію на 1,5 млрд грн

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ухвалено у справі про банкрутство Дніпроавіа

Центральний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "ПриватБанку" щодо визнання його кредиторських вимог до компанії "Дніпроавіа" на 1,5 млрд грн Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Таким чином суд залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 17 грудня 2018 року. Суд визнав недійсними умови кредитних договорів, укладених між "ПриватБанком" і "Дніпроавіа" у 2011-2014 роках, в частині нарахування винагороди за користування позиками.

Авіакомпанія "Дніпроавіа", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, була визнана банкрутом, а 17 грудня 2018 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів “Дніпроавіа".

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний портфель націоналізованого "Приватбанку", який класифікується як пов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року оцінюється в 212,795 млрд грн. У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, які управляються як окремий портфель".

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.