Что делать, если вам не приходят платежки за газ: объяснение от Нефтегаза

Если пришло время платить счета за использованный газ, а платежек еще нет, не стоит паниковать. В таком случае вы можете сформировать свою платежку самостоятельно.

Как это сделать, рассказали в комментариях на странице Нефтегаза в Facebook .

Что делать, если нет платежек за газ

Для получения счета можно обратиться к партнерам компании. Ими являются ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк и Новая почта. Адреса отделений, где вам помогут специалисты, можно просмотреть по ссылке, воспользовавшись картой.

Кроме того, вы можете сформировать счет с помощью терминала EasyPay:

зайдите в личный кабинет

перейдите в раздел "Історія нарахувань"" и сформируйте свою платежку

Еще один способ самостоятельного формирования платежек - это с помощью чат-ботов Viber/Telegram или Facebook Messenger:

перейти к ним можно по ссылке

выберите раздел "Мій рахунок"

затем нажмите "Завантажити рахунок", и он будет сформирован

Обычно бумажный вариант платежей поступает после 20 числа каждого месяца за прошедший период, но если этого не произошло, вы можете воспользоваться одним из альтернативных способов.

Что делать, если вы не успели передать показатели за газ

Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца. Впоследствии их нужно передать с 1 по 5 число каждого месяца.

"Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", - объясняют на странице в Facebook Газсети.

После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика.