Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе: "Мне больно" (видео)

Что певица думает о Потапе

Во время общения с ведущими Дорофеева ответила на вопрос, есть ли у нее жалость к Потапу. В настоящее время продюсер получает немало критики в сети. Репера хейтят за поездки за границу, за странные видео и за то, что он будто намеренно провоцирует фанов.

Как оказалось, Дорофеева не очень хочет говорить о своем бывшем продюсере. Она довольно осторожно намекнула на то, что ей действительно жаль Потапа, потому что ему может быть тяжело.

"Я считаю, что хейтят всех, если честно. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело. Даже если человек этого не показывает", - заявила певица.

Дорофеева и Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Когда певица общалась с Потапом

Также Дорофеева рассказала, поддерживает ли она отношения с экс-продюсером сейчас. По словам певицы, иногда они отправляют друг другу сообщения. Впрочем, как оказалось, они не обсуждают какие-либо важные вопросы.

"Довольно давно. Иногда может какую-то песню сбросить, и я ему тоже», - призналась певица.