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Надя Дорофеева тайно вышла замуж. Гостям заклеивали камеры телефонов, - блогер

Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Анна Шиканова

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин заключили брак в условиях полной секретности. Совсем недавно украинская артистка засветила на видео обручальное кольцо, а потом стало известно, что пара поженилась.

Детали тайной свадьбы сообщил блогер Богдан Беспалов на своем канале в YouTube.

Что известно о тайной свадьбе

По информации, которой с Беспаловым поделились источники, тайная свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина состоялась в ресторане "Курені", который расположен недалеко от метро "Арсенальная" в Киеве.

Меню для свадебной вечеринки составил известный шеф-повар Владимир Ярославский. Торжественно мероприятие было небольшим - всего 68 человек.

Но среди них были: Маша Ефросинина, Андрей Шабанов с дочерью, Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко, Макс Барских, Ирина Горовая с сыном, блогер Антон Птушкин. А вот экс-продюсера Потапа Надя не пригласила. Также не было на мероприятии ее бывшего коллеги по группе "Время и стекло" Позитива.

Дорофеева засветила обручальное кольцо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Свою свадьбу Дорофеева и Кацурин хотели сохранить в тайне. Вероятную дату бракосочетания, прочем, называли в соцсетях - 15 июня. Однако узнать точно было невозможно - на свадьбе приняли меры, чтобы информация не попала в СМИ.

Оказывается, все гости с тайной свадьбы вынуждены были заклеить камеры своих телефонов. Также камеры заклеил весь персонал, который торжество обслуживал. Поэтому в сети нет ни одной фотографии или видео со свадьбы.

Еще один факт, который указывает на то, что свадьба скорее всего состоялась - накануне предполагаемой даты в Киев приехала мама Нади Дорофеевой, которая нечасто бывает в столице. А также в Киев приехала часть приглашенных гостей.

Отношения Дорофеевой и Кацурина

В середине марта 2022 года стало известно, что Надя Дорофеева разошлась со своим супругом Владимиром Дантесом. Следом о расставании сообщила близкая пара друзей - Миша и Даша Кацурины.

Через некоторое время стало известно, Дорофеева начала встречаться с Михаилом Кацуриным. А у Владимира Дантеса роман с Дашей Кацуриной. Пары некоторые время хранили отношения в тайне, но потом стали публиковать совместные фото.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В начале 2023 года Владимир Дантес сообщил, что официально развелся с Дорофеевой.

Кстати, ранее мы писали о том, что Дорофеева впервые рассказала о новом возлюбленном.

А еще рассказывал и о том, как отреагировал Дантес на роман экс-жены и своего друга.

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ДантесМиша КацуринсвадьбаНадя Дорофеева