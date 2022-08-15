"Я дуже щаслива": Дорофєєва вперше розповіла про Кацуріна (відео)

Відома українська співачка Надя Дорофєєва вперше розповіла про свого коханого, ресторатора Михайла Кацуріна. За її словами, вона повернулася в Україну не лише для того, щоб виступати.

Так, коли Дорофеєва розповідала про обранця, то вона засоромилася і та навіть дещо розгубилася. За її словами, про Кацуріна вона ще ніколи не розповідала в інтерв'ю.

"Ви мене засоромили. Зустріч дуже приємна, звичайно. Я дуже щаслива. Зустрівши багато дівчат, які виїхали за кордон, а їхні кохані залишились в Україні, боронять державу і допомогають хто чим може, всі так сильно сумують. Тому, я знаю, що це таке і мені надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Не лише для того, щоб виступати", - зазначила співачка.

Також артистка додала, що їй емоційно складно розповідати про війну. Зокрема, у неї одразу починає тремтіти голос.

"Дуже складно спілкуватися. У мене віднімає просто язик, начебто я взагалі не вмію говорити", - поділилася вона.

Надя Дорофєєва розповіла про свого коханого (скрін з відео)

До того ж вона розповіла про те, як ухвалила рішення повертатися до України. Артистка заявила, що розуміла, що має залишатися в Європі, адже там вона виступала на благодійних концертах та збирала гроші для Збройних сил України. Однак, артистка все одно дуже сильно хотіла додому.

"Кожного дня таке неймовірне відчуття. Життя поділилося на "до" і "після", ми всі так змінилися. Всередині я інша людина. І зараз цей приїзд надзвичайно особливий, тому що щодня у мене виступи. У перший день я виступала для ЗСУ, а наступного - для переселенців з Маріуполя. Кожен цей концерт не порівняти з жодним виступом за все моє життя", - поділилася зірка.

Окрім того, співачка розповіла, що знає українську мову, але в повсякденному житті нею не спілкувалась. Тому вона звернулася до вчительки української мови.

Фахівець порадила тим, хто зараз переходить на українську мову - читати книжки в голос. Це допомогло артистці зараз вільно спілкуватися українською.