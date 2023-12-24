RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Надя Дорофеева ошеломила странным подарком, который получила от ее фан-клуба

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила необычный подарок, который она получила в свое время от фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу музыкального лейбла Promini.

Что чаще всего дарят певице фаны

По словам артистки, больше всего в качестве презента она получает носки и одежду, которые действительно носит.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Они просто крутые. Чаще всего - это носки. Все знают, что я очень люблю, когда ноги в тепле. И мне постоянно их дарят. Единственное, на что я намекаю, что мне нравятся однотонные. Фан-клуб вообще стал такие крутые подарки дарить. И вещи, которые я реально ношу, то вышивка какая-то ручная...", - поделилась Дорофеева.

Однако есть подарок, который исполнительница точно никогда не забудет, - это щеточка для пупка.

"Из странного - щеточка для пупка. Это было интересно", - вспомнила Надя.

Ранее Дорофеева объяснила, почему не комментирует развод с Дантесом.

Также мы рассказывали, что София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Надя Дорофеевазвезды шоу-бизнеса