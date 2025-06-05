Надя Дорофеева неожиданно оказалась в больнице: что известно
Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала фото из больничной палаты.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Артистка вышла в Stories и опубликовала фото своей руки с капельницей.
"Посыпалась девочка", - лаконично подписала она снимок.
Никаких подробностей Дорофеева больше не стала раскрывать. Возможно, причиной стало переутомление из-за загруженного гастрольного графика певицы.
Надя Дорофеева показала фото из больницы (скриншот)
Кто такая Надя Дорофеева
Надя Дорофеева, известна также как DOROFEEVA, - украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Родилась в 1990 году в Симферополе.
С января 2010-го по декабрь 2020-го вместе с Позитивом (Алексей Завгородний) была в составе дуэта "Время и Стекло".
В феврале 2016 года запустила свою линию одежды It’s My DoDo.
Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти-корнер G.Bar. В ноябре 2021 объявила о закрытии магазина.
22 апреля 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG.
В ноябре 2020 года начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 по 2022 была замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.
В июне 2023 года вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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