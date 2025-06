Надя Дорофєєва несподівано опинилася в лікарні: що відомо

Артистка вийшла в Stories і опублікувала фото своєї руки з крапельницею.

"Посипалася дівчинка", - лаконічно підписала вона світлину.

Жодних подробиць Дорофєєва більше не стала розкривати. Можливо, причиною стала перевтома через завантажений гастрольний графік співачки.

Надя Дорофєєва показала фото з лікарні (скриншот)

Хто така Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва, відома також як DOROFEEVA, - українська співачка, дизайнерка і відеоблогерка. Народилася 1990 року в Сімферополі.

З січня 2010-го до грудня 2020-го разом із Позитивом (Олексій Завгородній) була у складі дуету "Время и Стекло".

У лютому 2016 року запустила свою лінію одягу It's My DoDo.

Восени 2017 року Дорофєєва і засновниця Oh My Look Лера Бородіна відкрили в Києві концепт-стор корейських брендів одягу SO DODO. Разом із магазином відкрився також б'юті-корнер G.Bar. У листопаді 2021 року оголосила про закриття магазину.

22 квітня 2017 року зареєструвала на YouTube DoDo VLOG.

У листопаді 2020 року почала сольну кар'єру під псевдонімом Dorofeeva.

З 2015 до 2022 була одружена зі співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

У червні 2023 року вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)