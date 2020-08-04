Надя Дорофеєва вагітна? Співачка порадувала багатьох фанатів зізнанням

Після розпаду популярного гурту "Время и Стекло", до складу якого входили Надя Дорофєєва та Позитив, шанувальники почали висувати свої версії: що ж насправді стало причиною такого рішення команди. Однією з найбільш обговорюваних версій була вагітність Наді.

І ось нещодавно співачка прокоментувала ці здогадки й поділилася, чи хоче вона справді відпочити від роботи та піти в декрет.

"Надя справді хоче відпочити. Але це зовсім не пов’язано з цим... У мене з’явився легенький прес", - прокоментувала артистка програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Ці слова обрадували багатьох шанувальників співачки. Адже вони вважають, що вагітність Наді може позбавити їх її нових пісень та концертів.

Надя Дорофєєва не вагітна від Володимира Дантеса (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що робить Надя Дорофєєва на карантині?

Чим взагалі займається Надя на карантині? Звісно, готується до прощального туру "Время и Стекло". Але окрім того, артистка освоює нові навички.

"Для мене новою корисною навичкою став режим дня, який був взагалі неможливим в умовах докарантинного ритму. Я вдячна останнім місяцям за можливість засинати у своєму ліжку, регулярно займатися спортом, вивчати англійську, творити та надихатися", - розповіла Дорофєєва нашому виданню.

Не дивлячись на те, що концертна діяльність гурту поставлена на паузу, Надя веде активне життя. Співачка активно спілкується з аудиторією в соцмережах, практикує домашні зйомки, приділяє багато часу творчості, навіть були рекламні інтеграції

"Не можу сказати, що відчула втрату роботи", - зізнається вона.

Надя Дорофєєва активно працює на карантині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що буде з гуртом "Время и Стекло"?

Нагадаємо, гурту "Время и Стекло" довелося скасувати близько 50 концертів прощального туру через карантин. Та влітку Дорофєєва і Позитив несподівано випустили кліп, тож у шанувальників з’явилась надія, що артисти продовжать працювати разом. Але ці сподівання не підтвердились - гурт таки припиняє своє існування. Пісня "Last Dance" виявилась саунд-треком прощального туру.

Загалом, рішення про закриття проєкту далося артистам нелегко. Надя каже, що вони хочуть вчасно перевтілитися. Та обидва - і Дорофєєва, і Позитив - переконують: будуть і далі дивувати шанувальників.

"Думаю, не можна назвати це розпадом групи, тому що вони просто розійшлися, але не розпалися. Розпалися - це жахливе слово. Ми ж у будь-якому разі разом працюємо в студії. Ми просто хочемо якихось нових починань одне для одного, тому, я думаю, це надасть Наді Дорофеєвій і Позитиву нових цікавих сплесків", - розповів Позитив в ефірі каналу "Україна".

Надя Дорофєєва і Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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