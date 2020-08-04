Надя Дорофеева беременна? Певица обрадовала многих фанатов признанием

После распада популярной группы "Время и Стекло", в состав которого входили Надя Дорофеева и Позитив, поклонники начали выдвигать свои версии: что же на самом деле стало причиной такого решения команды. Одной из наиболее обсуждаемых версий была беременность Нади.

И вот недавно певица прокомментировала эти догадки и поделилась, хочет ли она действительно отдохнуть от работы и уйти в декрет.

"Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совсем не связано с этим... У меня появился легенький пресс", - прокомментировала артистка программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Эти слова обрадовали многих поклонников певицы. Ведь они боятся, что беременность Нади может лишить их ее новых песен и концертов.

Надя Дорофеева не беременна от Владимира Дантеса (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что делает Надя Дорофеева на карантине?

Чем вообще занимается Надя на карантине? Конечно, готовится к прощальному туру "Время и Стекло". Но кроме того, артистка осваивает новые навыки.

"Для меня новым полезным навыком стал режим дня, который был вообще невозможным в условиях докарантинного ритма. Я благодарна последним месяцам за возможность засыпать в своей кровати, регулярно заниматься спортом, изучать английский, творить и вдохновляться", - рассказала Дорофеева в комментарии Styler.

Несмотря на то, что концертная деятельность группы поставлена на паузу, Надя ведет активную жизнь. Певица активно общается с аудиторией в соцсетях, практикует домашние съемки, уделяет много времени творчеству, даже были рекламные интеграции

"Не могу сказать, что ощутила потерю работы", - признается она.

Надя Дорофеева активно работает на карантине (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что будет с группой "Время и Стекло"?

Напомним, группы "Время и Стекло" пришлось отменить около 50 концертов прощального тура из-за карантина. Но летом Дорофеева и Позитив неожиданно выпустили клип, так что у поклонников появилась надежда, что артисты продолжат работать вместе. Однако эти надежды не подтвердились - группа таки прекращает свое существование. Песня "Last Dance" оказалась саунд-треком прощального тура.

В общем, решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Но оба - и Дорофеева, и Позитив - убеждают: будут и дальше удивлять поклонников.

"Думаю, нельзя назвать это распадом группы, потому что они просто разошлись, но не распались. Распались - это ужасное слово. Мы же в любом случае вместе работаем в студии. Мы просто хотим каких-то новых начинаний друг для друга, поэтому, я думаю, это даст Наде Дорофеевой и Позитиву новых интересных всплесков", - рассказал Позитив в эфире канала "Украина".

Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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