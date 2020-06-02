Стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт

Група "Время и Стекло" планує зробити прощальний тур по Україні
Популярна українська група "Время и Стекло" оголосила нові дати концертів прощального туру "Фінальні титри". Варто відзначити, що прощальний тур розпочнеться у вересні та закінчиться в грудні 2020 року.
У березні 2020 року група "Время и Стекло" заявила про своє закриття восени та назвала дати прощальних концертів у Києві та інших містах України. Однак карантин порушив плани музикантів і попрощатися особисто зі своїми фанатами вони не змогли через ситуацію, викликаною епідемією коронавірусу.
Епідемія і карантин почали слабшати, і група "Время и Стекло" оголосили нові дати прощальних концертів. Прем'єра всеукраїнського туру "Фінальні титри" відбудеться 24 вересня і завершиться у грудні. У Києві концерт відбудеться 30 жовтня у Палаці "Україна".
Детальна інформація по містах:
2.09 – Одеса
24.09 – Житомир
26.09 – Чернігів
22.10 – Вінниця
30.10 – Київ
1.11 – Кропивницький
2.11 – Кременчук
18.11 – Миколаїв
19.11 – Херсон
20.11 – Запоріжжя
24.11 – Дніпро
15.11 – Полтава
30.11 – Бровари
1.12 – Черкаси
2.12 – Харків
Група "Час і Скло"
Більш детальну інформацію про прощальні концерти групи "Время и Стекло" можна подивитися тут.
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Автор: Анна Шиканова