ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт

STYLERЖиття    02.06.2020 - 17:35
Стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт
Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (instagram.com/nadyadorofeeva)

Група "Время и Стекло" планує зробити прощальний тур по Україні

Популярна українська група "Время и Стекло" оголосила нові дати концертів прощального туру "Фінальні титри". Варто відзначити, що прощальний тур розпочнеться у вересні та закінчиться в грудні 2020 року.

У березні 2020 року група "Время и Стекло" заявила про своє закриття восени та назвала дати прощальних концертів у Києві та інших містах України. Однак карантин порушив плани музикантів і попрощатися особисто зі своїми фанатами вони не змогли через ситуацію, викликаною епідемією коронавірусу.

Епідемія і карантин почали слабшати, і група "Время и Стекло" оголосили нові дати прощальних концертів. Прем'єра всеукраїнського туру "Фінальні титри" відбудеться 24 вересня і завершиться у грудні. У Києві концерт відбудеться 30 жовтня у Палаці "Україна".

Детальна інформація по містах:

2.09 – Одеса

24.09 – Житомир

26.09 – Чернігів

22.10 – Вінниця

30.10 – Київ

1.11 – Кропивницький

2.11 – Кременчук

18.11 – Миколаїв

19.11 – Херсон

20.11 – Запоріжжя

24.11 – Дніпро

15.11 – Полтава

30.11 – Бровари

1.12 – Черкаси

2.12 – Харків

Стало відомо, коли &quot;Время и Стекло&quot; дадуть свій останній концерт

Група "Час і Скло"

Більш детальну інформацію про прощальні концерти групи "Время и Стекло" можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Надя Дорофєєва та Позитив записали відео, в якому пояснили причину розпаду колективу "Время и Стекло".

А також ми писали про те, що Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком і прокоментувала чутки про вагітність.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Время и Стеклоконцерт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся