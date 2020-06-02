Стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (instagram.com/nadyadorofeeva)

Група "Время и Стекло" планує зробити прощальний тур по Україні

Популярна українська група "Время и Стекло" оголосила нові дати концертів прощального туру "Фінальні титри". Варто відзначити, що прощальний тур розпочнеться у вересні та закінчиться в грудні 2020 року.

У березні 2020 року група "Время и Стекло" заявила про своє закриття восени та назвала дати прощальних концертів у Києві та інших містах України. Однак карантин порушив плани музикантів і попрощатися особисто зі своїми фанатами вони не змогли через ситуацію, викликаною епідемією коронавірусу.

Епідемія і карантин почали слабшати, і група "Время и Стекло" оголосили нові дати прощальних концертів. Прем'єра всеукраїнського туру "Фінальні титри" відбудеться 24 вересня і завершиться у грудні. У Києві концерт відбудеться 30 жовтня у Палаці "Україна".

Детальна інформація по містах:

2.09 – Одеса

24.09 – Житомир

26.09 – Чернігів

22.10 – Вінниця

30.10 – Київ

1.11 – Кропивницький

2.11 – Кременчук

18.11 – Миколаїв

19.11 – Херсон

20.11 – Запоріжжя

24.11 – Дніпро

15.11 – Полтава

30.11 – Бровари

1.12 – Черкаси

2.12 – Харків

Група "Час і Скло"

Більш детальну інформацію про прощальні концерти групи "Время и Стекло" можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Надя Дорофєєва та Позитив записали відео, в якому пояснили причину розпаду колективу "Время и Стекло".

А також ми писали про те, що Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком і прокоментувала чутки про вагітність.

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Автор: Анна Шиканова