Насуваються морози: яким областях приготуватися до різкого похолодання

Погода в Україні у вівторок, 19 листопада, очікується прохолодна, але суха. Синоптики попередили про те, що в кількох областях можливі нічні заморозки. До середини поточного тижня заморозки поширяться по всій території України і очікується різке зниження температури повітря в денні години.

Погода на сході країни очікується хмарна, без істотних опадів. Нічна температура повітря опуститься до 0 -3 градусів, вдень прогріється до +5 +7 градусів.

В південних областях утримається тепла погода. Очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Вночі від +3 до +6 градусів, в Одесі до +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів. У Криму опади не прогнозуються, хмарно. Вночі +4 +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

На півночі України очікується прохолодна погода, проте опадів не буде. Вночі в регіоні +2 +4 градуси, вдень очікується +6 +8 градусів.

У західних областях збережеться тепла погода. Вдень буде хмарно, з проясненнями, температура повітря +10 +14 градусів, вночі опуститься до +5 +7 градусів.

В центральній частині країни хмарно, за прогнозом синоптиків – без опадів. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень потеплішає до +6 +8 градусів.

У Києві 19 листопада очікується суха погода, опади не прогнозуються. Можлива невелика хмарність з проясненнями. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, денна коливатиметься від +6 до +8 градусів.

Погода в Україні 19 листопада

За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря почне різко знижуватися і у четвер, 21 листопада, велика частина України опиниться в зоні перших морозів.

На сході країни вночі очікується -8 -6 градусів, вдень від -1 до +1 градуса. У центральній частині, на півночі, а також на півдні очікується зниження температури до -1 градуса вдень до -3 -5 градусів вночі.

У західних областях збережеться плюсова температура повітря до +6 +8 градусів, вночі від +2 до +6 градусів. Крім того, на заході пройдуть короткочасні дощі.

Погода в Україні 21 листопада