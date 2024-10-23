Надежда Мейхер сменила фамилию и на русском языке заявила о "божественных посланиях"

Так, исполнительница создала новый аккаунт в соцсетях после того, как у нее отобрали старый.

Если на предыдущем она была подписана как Мейхер, то теперь просто Уржумцева. Это фамилия ее мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Кроме того, Надежда в загадочной заметке, написанной на русском языке, отметила, что к ней пришло "осознание", которое побудило изменить свою деятельность.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Певица рассказала, что много лет назад начала создавать стихи и прозу. Со временем она осознала, что это не просто ее фантазия, а строки, которые "появляются из определенного пространства", ведь оказались пророческими и кармическими. Таким образом, Уржумцева заявила, что она передает "божественные послания".

"В 2006-м я начала писать стихи, прозу... За несколько лет было много написано. Тогда для меня это стало не только отдушиной, но и осознанием того, что стихи я не придумывала, они проявились из пространства, к которому я автоматически подключалась", - написала молчунья.

"И через призму жизненного и мистического опыта рождались пророческие, кармические, жизненно-иронические строки... Тогда я и не подозревала, что это было обучение высшими силами того, что проявляется через меня сейчас - божественные послания, которые создаются как для всех, так и по запросу индивидуально", - добавила она.

Где сейчас Надежда Мейхер и что говорит о войне

В 2014 году, после начала российско-украинской войны, Мейхер выразила надежду на мирное решение "конфликта", отметив, что считает "россиян и украинцев братскими народами". Она также подчеркивала свою аполитичность.

Однако после масштабного вторжения России в Украину певица четко дала понять, какая у нее позиция, и отказалась от предыдущих заявлений о своей аполитичности.

В первые дни большой войны Мейхер записала видеообращение, в котором поблагодарила Вооруженные Силы Украины и выразила поддержку своим украинским фанатам. Кроме того, звезда начала использовать украинский язык в своих публикациях, хотя ранее ее сообщения в основном были написаны на русском.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Однако со временем исполнительница "переобулась" и снова вернулась в своих соцсетях к языку страны-агрессора.

Во время полномасштабной войны бизнес-страница ее бренда дизайнерской одежды Meiher by Meiher в Instagram активно пополняется новым контентом, где сама певица позирует в своих нарядах.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

На некоторых фотографиях из магазина указана геолокация - Франция. Это заставило некоторых фанатов предположить, что именно там сейчас проживает Надежда.

Однако ранее блогер Богдан Беспалов в своем YouTube-канале утверждал, что Мейхер живет рядом с Олегом Винником в Германии: "Она исчезла, ничего не комментирует... По соседству с Олегом Винником живет она, в Германии. По соседству, я имею в виду, не в плане, что у них там квартиры рядом. А то, что они в одной стране, с концами туда переехала Мейхер".