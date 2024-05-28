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Надежда к лучшему: актриса Даша Трегубова поделилась впечатлениями от выставки ГОЛОСА музея "Голоса Мирных"

Вторник 28 мая 2024 15:20
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Надежда к лучшему: актриса Даша Трегубова поделилась впечатлениями от выставки ГОЛОСА музея "Голоса Мирных" Фото: актриса Даша Трегубова поделилась впечатлениями от выставки ГОЛОСА музея "Голоса Мирных" ()
Автор: Александр Мороз

Выставка ГОЛОСА открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал более 100 тысяч историй украинцев о войне. На днях выставку ГОЛОСА посетила Даша Трегубова, известная украинская актриса, ведущая, продюсер, автор видеопроекта #ДашаЧитает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу музея.

"Ты снова погружаешься в то, что, как тебе казалось, ты уже в определенной степени пережил, прорефлексировал и, возможно, где-то оставил позади. Каждая травма, которая произошла в жизни, не проходит бесследно - и это понимаешь, попав сюда. Конечно, выставка не только о травме. Она - о воспоминаниях. Она постоянно - о надежде. Буквально все, что ты видишь, так или иначе дает тебе намек на то, что есть и надежда, есть и что-нибудь хорошее и обязательно будет", - делится впечатлениями Даша.

Актриса признается, что ее первыми эмоциями на выставке были переживаемые в начале великой войны: ярость, отчаяние, возмущение, желание одновременно что-то очень активно делать и куда-то бежать. Ведь экспозиция создает эффект присутствия.

"Выставка иммерсивная, мультимедийная, поэтому ты на время просто погружаешься в свои и чужие воспоминания. Это действительно очень мощно, но к этому надо быть готовым", - делится впечатлениями Даша.

О глубоком смысле артобъектов экспозиции рассказал Андрей Палатный, линейный продюсер выставки и театральный куратор GOGOLFEST, на примере мягкой игрушки, принадлежащей реальному ребенку.

"Когда мы начинаем рассматривать, мы видим на игрушке надрыв, шов, который ребенок разорвал собственными руками, сидя в бомбоубежище. Это крепкий шов... И глядя в глаза этой игрушки, мы можем уловить, увидеть эмоции этого ребенка. Это пример, когда обычный, бытовой предмет получает определенную символику", – отметил Андрей.

Выставка основывается на подлинных историях живых свидетелей войны, собранных Музеем "Голоса Мирных". Вы найдете их на civilvoicesmuseum.org. Расскажите свою историю о войне на портале Музея или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

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