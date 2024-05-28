Надія на краще: акторка Даша Трегубова поділилася враженнями від виставки ГОЛОСИ музею "Голоси Мирних"

"Ти знову занурюєшся в те, що, як тобі здавалося, ти вже певною мірою пережив, прорефлексував і, можливо, десь залишив позаду. Кожна травма, яка сталася у житті, не минає безслідно - і це розумієш, потрапивши сюди. Звісно, виставка не лише про травму. Вона - про спогади. Вона постійно - про надію. Буквально все, що ти бачиш, так чи інакше дає тобі натяк на те, що є і надія, є і щось хороше й обов’язково буде", - ділиться враженнями Даша.

Акторка зізнається, що її першими емоціями на виставці були ті, що переживалися на початку великої війни: лють, розпач, обурення, бажання одночасно щось дуже активно робити та кудись бігти. Адже експозиція створює ефект присутності.

"Виставка імерсивна, мультимедійна, тож ти на певний час просто занурюєшся у свої й чужі спогади. Це насправді дуже потужно, але до цього треба бути готовим", - ділиться враженнями Даша.

Про глибокий сенс артоб’єктів експозиції розповів Андрій Палатний, лінійний продюсер виставки та театральний куратор GOGOLFEST, на прикладі м'якої іграшки, яка належить реальній дитині.

"Коли ми починаємо роздивлятися, ми бачимо на іграшці надрив, шов, який дитина розірвала власними руками, сидячи у бомбосховищі. Це міцний шов... І дивлячись в очі цієї іграшки, ми можемо вловити, побачити емоції цієї дитини. Це приклад, коли звичайний, побутовий предмет отримує певну символіку", - зазначив Андрій.