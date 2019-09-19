Надія Савченко знайшла нову роботу: усі подробиці

Савченко більше не безробітна і знайшла нове місце на телебаченні
Колишній народний депутат України Надія Савченко знайшла собі нову роботу. Тепер вона є співробітником телеканалу Zik, який належить Тарасові Козаку. Про це йдеться у відповідному відеоролику на YouTube.
Савченко стала ведучою шоу Коментатор. Верховна Рада з інсайтом. Вона буде коментувати роботу і прийняття законів Ради і розповідати про секрети українського парламенту.
Вона зазначила, що прийшла на канал не для політиків, олігархів і журналістів, а для того, щоб показати українцям, що відбувається поза залу засідань, як крадуть гроші з бюджету, і як приймаються закони.
Надія Савченко (скріншот з YouTube)
Савченко також підкреслила, що хоче, щоб українці знали свої права і розуміли, що ми українці. Крім того, вона прагне того, щоб жителі України могли захистити свої права.
Нагадаємо, що Савченко підірвала мережу новими пляжними фотографіями, які вона виставила на своїй сторінці в Facebook. Варто зазначити, що колишній нардеп наділа довгий бірюзовий сарафан і навіть купалася в ньому.
При цьому користувачі мережі відреагували на такі фото по-різному. Деякі похвалили її за те, що вона поділилася своєю жіночністю, але інші розкритикували Надію за те, що вона вже другий раз у році проводить свій відпочинок не в Україні.