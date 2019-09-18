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Допомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фото

STYLERЖиття    18.09.2019 - 19:45
Допомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фото
Надія Савченко вразила мережу фотографіями (Колаж РБК-Україна)

Надія Савченко опублікувала романтичну фотосесію

Надія Савченко, народний депутат України VII скликання, яка раніше здивувала користувачів соціальних мереж незвичайною фотосесією на узбережжі Балтійського моря, порадувала своїх фанатів новими знімками – тепер з Адріатики. Фотосесію вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На фото екс-нардеп позує в довгому бірюзовому сарафані і судячи по знімках – саме в ньому вона і купалася.

Допомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фото

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Такого бірюзового кольору вода в морі і смарагдового в річках можлива тільки на Балканах і тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою свого різноманітності", - так Надія Савченко прокоментувала свою фотосесію.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на романтичні знімки колишнього народного депутата. Деякі похвалили Савченко за те, що вона ділиться з передплатниками своєю жіночністю і зазначили, що їй йде сарафан і морське узбережжя.

Деякі розкритикували Надію Савченко за те, що вона в цьому році вже вдруге відпочиває на морі і обидва рази – це відбувається не в Україні.

Крім того, знайшлися користувачі, які спробували вколоти екс-депутата за те, що вона збиралася піти в Центр зайнятості і зареєструватися як безробітна, але замість цього відвідує курорти за кордоном.

Допомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фотоДопомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фотоДопомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фотоДопомога по безробіттю дозволяє: Савченко підірвала мережу новими пляжними фото

Скріншот коментарів (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

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