Він був гідний життя: Савченко приголомшила заявою про Захарченко (відео)

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Надія Савченко повідомила, що їй шкода ватажка "ДНР", як людину

Надія Савченко - депутат, яка не пройшла в Раду на парламентських виборах 2019, вибухнула новою скандальною заявою. На її думку, для України було б краще, якщо б убитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був живий. Також Надія зазначила, що їй шкода його, як людину. Про це вона розповіла в інтерв'ю interviewer.today.

За словами депутата, на її пам'яті багато смертей. Вона їх бачила предостатньо. Надія розповіла, що вона відчула, коли Захарченко підірвали в ресторані. Також вона називає війну на Донбасі - конфліктом.

"Єдине – для України було б краще, якби він був живий. У людей, які все починали, було якесь розуміння, навіщо потрібен конфлікт. Вони його краще відчули і розуміли, що треба закінчувати. Звичайно, людину завжди шкода. Саме як людину. Шкода, що трапляються вбивства, що люди не проживають своє життя спокійно в світі. Не розвивають країну, а знищують її. Я вважаю що, напевно, Захарченко був гідний життя", – сказала Савченко.

Відео: Надія Савченко (YouTube)

Також Савченко зазначила, що смерть ватажка "ДНР" була спровокована з дозволу ФСБ.

"Працювати було кому і без СБУ", - резюмувала Савченко.

Нагадаємо, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченко підірвали в ресторані 31 серпня 2018 року в Донецьку.

Як ми раніше писали, Надія Савченко на виборах у Верховну Раду, які відбулися 21 липня, отримала три голоси на підтримку своєї кандидатури. Діючий нардеп балотується до парламенту в окрузі №51 у Донецькій області (частина Горлівки, включаючи Зайцево і частина Бахмутського району).