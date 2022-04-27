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Школи в окупованих районах Запорізької області достроково завершать навчання: дата

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Запорізька область, Середа 27 квітня 2022 13:17
Школи в окупованих районах Запорізької області достроково завершать навчання: дата Фото: школи в окупованих районах Запорізької області достроково завершать навчання (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

На окупованих територіях Запорізької області школи завершать навчальний рік 2 травня. Йдеться про Василівський, Пологівський, Бердянський та Мелітопольський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

Як розповіла директор департаменту освіти та науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна, наразі 207 закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно, всі інші 496 знаходяться на вимушених канікулах до 2 травня.

"Після певних консультацій було прийняте рішення у формі розпорядження керівника Запорізької обласної військової адміністрації щодо завершення навчального року у Василівському, Пологівському, Бердянському та Мелітопольському районах 2 травня 2022 року. Таке рішення обумовлене необхідністю збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу та з урахуванням обмежених можливостей для продовження навчання на тимчасово окупованих територіях", - розповіла Бухаріна.

Також, відповідно до розпорядження, навчальний матеріал має бути ущільнений, а деякі теми перенесені на наступний рік.

"Усі учні мають бути переведені у наступний клас, а випускники отримають свої свідоцтва про завершення 9 або 11 класу. Наразі вже майже всі громади зробили замовлення на свідоцтво про освіту. Що стосується Запорізького району та міста Запоріжжя, тут навчальний рік буде завершений відповідно до тієї структури, яка була визначена на початку навчального року", - уточнила очільниця.

При цьому, що стосується закладів вищої освіти, коледжів та профтехучилищ на неокупованих територіях - зараз вони працюють дистанційно.

Разом з тим, у дитсадках навчальний процес завершиться 2 травня 2022 року по всій області.

Нещодавно стало відомо, що в Запорізькій області окупанти змушують навчати дітей за російською програмою.

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