Коли ми будемо колядувати щедрувати, посівати і кому не можна цього робити

У першій половині січня нас чекають дуже багато свят, пов'язаних з давніми традиціями, які з часом переплелися з християнськими. Вже скоро ми будемо колядувати, щедрувати, посівати і навіть рождествувати.

Коли і як правильно це робити, чому важливо дотримуватися звичаїв, і кому не можна брати участь в тих чи інших обрядах - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Коли можна і не можна колядувати?

Колядують українці ввечері 6 січня у Різдвяний Святвечір. Колись ця традиція була присвячена синові язичницького бога сонця Даждьбога - Коляді. Він народжувався в найдовшу ніч в році (за старим календарем - день зимового сонцестояння).

Пізніше з прийняттям християнства в колядках стали оспівувати народження Ісуса Христа. Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою.

Колядувати прийнято виходити після святкової вечері з 12 традиційними пісними стравами. Компанія (як мінімум три людини) відправлялася по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя в новому році. Дітям за пісні роздають солодощі або гроші.

Колядувати можна всім без винятку: молодим, літнім, дітям, чоловікам і жінкам.

У групі колядників три головні ролі: звіздар - він несе восьмикутну зірку і повинен знати найбільше колядок, дзвонар - його дзвіночок повідомляє господарям: "Коляда прийшла" і мішоноша - він збирає щедрі підношення господарів будинку

Закінчують обряд вранці 7 січня, після чого вже не можна колядувати, зате можна рождествувати - співати різдвяні пісні.

Коли потрібно щедрувати і посівати?

Ці дві традиції пов'язані зі святкуванням старого нового року. Щедрують напередодні - 13 січня, а посівають - 14 січня.

В Україні свято називають Щедрий вечір (не плутати зі Святвечором 6 січня). Вважається, що чим смачніше і щедріше господарі будинку будуть пригощати гостей, тим успішніше і щасливіше мине рік.

Важливо пам'ятати, що посівають тільки хлопчики і парубки. Вважалося, що якщо першим в будинок увійде чоловік, то буде достаток у всьому. А ось щедрувати, за різними даними, можна молодим людям різної статі. У деяких джерелах говориться, що щедрують тільки дівчатка і дівчата.

Щедрування пов'язане з виспівуванням пісень - побажань "повної чаші" господарям будинку. Гостей-щедрувальників потрібно обдаровувати їжею і грошима, щоб наступний рік був ситним. Не пустити в будинок щедрувальників - до бід і збитків.

Посівати йшли якомога раніше, адже перші посівальники отримували найбагатші подарунки. У хаті розкидали приспівуючи посівальні пісні жито і пшеницю. Прибирати зерно не можна до заходу сонця.