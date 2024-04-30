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Словно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессией

Вторник 30 апреля 2024 19:30
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Словно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессией Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Юлия Любченко

Наталка Денисенко ярая любительница белого цвета, поэтому почти каждый ее образ состоит из вещей белоснежных оттенков, и крайняя фотосессия - не исключение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Наталка Денисенко показала кадры с белоснежной фотосессии

Денисенко обожает белый цвет и почти весь ее гардероб состоит из белых или молочных вещей. Конечно, в кино она надевает то, что дают стилисты, ведь у женщины есть определенные образы, и все они яркие и интересные.

Но в реальной жизни Наталка почти никогда не носит одежду разных цветов, она выбирает белые вещи. Даже в одном из своих интервью актриса рассказывала, что у нее настолько однотонный гардероб, что когда-то для похорон она специально покупала черную футболку, ведь в своем шкафу такую не нашла.

В новой фотосессии Денисенко показала невероятно красивые и нежные образы в белой цветовой гамме. В первой серии фотографий актриса надела белоснежное корсетное мини-платье с открытыми плечами и туфли с камешками.

Словно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессией

Наталка Денисенко в белом платье (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

А вот во второй серии своей нежной фотосъемки Денисенко надела сексуальное полупрозрачное боди из сеточки, подчеркивающее стройную фигуру Наталки и раскрывающее ее нежность. А объемная накидка из перьев и белоснежные длинные перчатки - придают образу актрисы сказочного настроения.

Словно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессиейСловно ангел: известная украинская актриса очаровала белоснежной фотосессией

Наталка Денисенко показала роскошные кадры в белом наряде (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ранее мы рассказывали, что СМИ "похоронили" служащего в ВСУ мужа Наталки Денисенко.

Также читайте о 6 лучших ролях Наталки Денисенко.

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