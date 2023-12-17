ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Воскресенье 17 декабря 2023 15:43
UA EN RU
6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Юлия Любченко

Наталья Денисенко - известная украинская актриса, очень яркая, светлая и невероятно талантливая. Она имеет широкую аудиторию, которая просто увлечена ею.

О том, какие роли в фильмографии актрисы стали лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) составив собственный список.

Кріпосна

Сериал, в котором Наталье досталась интересная роль любовницы, роль которого исполнил Станислав Боклан. Она демонстрирует легкость, любовь, непоседливость и одновременно ее героиня глубоко несчастна, ведь она встречает любящего мужчину, который впоследствии превращается в тирана и делает ее жизнь кошмарной.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Наталки Денисенко (фото: Кинориум)

Дівчата

Денисенко сыграла одну из трех подруг, демонстрирующих настоящую жизнь молодых женщин. Оно наполнено приключениями, неудачной любовью и, конечно, показывает ценность женской дружбы, несмотря ни на что.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зв'язок

Новый сериал о наших реалиях также показал, как разноплановая актриса Наталья. Она играет одну из главных ролей. Сериал рассказывает истории нескольких семей, вынужденных жить в условиях войны.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Закохай мене, якщо зможеш

Главный герой сериала решает подзаработать денег и создает прибыльный, но не совсем легальный бизнес. Парень прикидывается колдуном и обещает людям решить все их проблемы: разыскать пропавшего человека, поймать на измене неверного мужчину, а некоторым клиентам - даже «вернуть удачу, но не все идет так гладко.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Папаньки

Наталья играет одну из главных женских ролей – Татьяну, которая является женой Александра. А вот в самом центре сюжета появляются четверо друзей живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме сугубо мужских интересов, их совмещает важная тема - воспитание детей. Один из героев только готовится стать отцом, другой воспитывает 7-летнего сына, а третий - сына и двух дочерей всех возрастов.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Мовка

Несомненно, одной из лучших работ в карьере Наталки является озвучка Мавки, которая покорила не только украинские экраны, но и зарубежные.

6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ранее мы рассказывали о том, что Наталья Денисенко повергла в шок своим перевоплощением.

Читайте также наш материал о том, что Наталья Денисенко в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
акторка фільми