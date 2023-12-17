6 лучших ролей одной из самых ярких актрис Украины Наталки Денисенко

Наталья Денисенко - известная украинская актриса, очень яркая, светлая и невероятно талантливая. Она имеет широкую аудиторию, которая просто увлечена ею.

Кріпосна

Сериал, в котором Наталье досталась интересная роль любовницы, роль которого исполнил Станислав Боклан. Она демонстрирует легкость, любовь, непоседливость и одновременно ее героиня глубоко несчастна, ведь она встречает любящего мужчину, который впоследствии превращается в тирана и делает ее жизнь кошмарной.

Лучшие роли Наталки Денисенко (фото: Кинориум)

Дівчата

Денисенко сыграла одну из трех подруг, демонстрирующих настоящую жизнь молодых женщин. Оно наполнено приключениями, неудачной любовью и, конечно, показывает ценность женской дружбы, несмотря ни на что.

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зв'язок

Новый сериал о наших реалиях также показал, как разноплановая актриса Наталья. Она играет одну из главных ролей. Сериал рассказывает истории нескольких семей, вынужденных жить в условиях войны.

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Закохай мене, якщо зможеш

Главный герой сериала решает подзаработать денег и создает прибыльный, но не совсем легальный бизнес. Парень прикидывается колдуном и обещает людям решить все их проблемы: разыскать пропавшего человека, поймать на измене неверного мужчину, а некоторым клиентам - даже «вернуть удачу, но не все идет так гладко.

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Папаньки

Наталья играет одну из главных женских ролей – Татьяну, которая является женой Александра. А вот в самом центре сюжета появляются четверо друзей живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме сугубо мужских интересов, их совмещает важная тема - воспитание детей. Один из героев только готовится стать отцом, другой воспитывает 7-летнего сына, а третий - сына и двух дочерей всех возрастов.

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Мовка

Несомненно, одной из лучших работ в карьере Наталки является озвучка Мавки, которая покорила не только украинские экраны, но и зарубежные.

Лучшие роли Натальи Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)