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Наче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесією

Вівторок 30 квітня 2024 19:30
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Наче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесією Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Юлія Любченко

Наталка Денисенко яра любителька білого кольору, тому майже кожен її образ складається з речей білосніжних відтінків, і крайня фотосесія - не виключення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Наталка Денисенко показала кадри з білосніжної фотосесії

Денисенко обожнює білий колір, і майже весь її гардероб складається з білих або молочних речей. Звісно, у кіно вона одягає те, що дають стилісти, адже жінка має певні образи, і всі вони яскраві та цікаві.

Але у реальному житті Наталка майже ніколи не носить одяг різних кольорів, вона обирає білі речі. Навіть в одному зі своїх інтерв’ю акторка розповідала, що у неї настільки однотонний гардероб, що колись для похорону вона спеціально купувала чорну футболку, адже у своїй шафі таку не знайшла.

У новій фотосесії Денисенко показала неймовірно красиві та ніжні образи у білосніжній кольоровій гамі. У першій серії фотографій акторка одягла білосніжну корсетну міні-сукню з відкритими плечима і туфлі з камінцями.

Наче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесією

Наталка Денисенко у білосніжній сукні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

А от у другій серії своєї ніжної фотозйомки Денисенко одягла сексуальне напівпрозоре боді з сіточки, яке підкреслює струнку фігуру Наталки та розкриває її ніжність. А об’ємна накидка з пір’я та білосніжні довгі рукавички - додають образу акторки казкового настрою.

Наче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесієюНаче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесією

Наталка Денисенко показала розікішні кадри у білосніжному вбранні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Раніше ми розповідали, що ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ.

Також читайте про 6 найкращих ролей Наталки Денисенко.

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