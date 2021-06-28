У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану
У Коста-Ріці на вулкані Рінкон-де-ла-В'єха сталося короткочасне виверження. В результаті природного явища над кратером стовп диму піднявся на висоту понад два кілометри.
Про це повідомляє Le Figaro.
За даними вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки, виверження цього вулкана, розташованого в провінції Гуанакасте на північному заході сталося о 5:42 ранку за місцевим часом (11: 42 за Гринвічем). Дим піднявся над кратером і досяг найвищої точки на висоті 1895 метрів над рівнем моря.
Явище тривало близько трьох хвилин, повідомлялося про пеплопади, а також про запах сірки навколо вулкана.
"Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років" - сказав фахівець Маартен де Мур з Овіскорі.
За словами експертів, це було так зване фреатичне або фреатомагматичне виверження. Тобто відбувається при взаємодії води і магми через наявність кратерного озера.
"Але ми не дізнаємося все, поки не отримаємо зразки попелу", - додає Мартен де Мур.
В даний час план евакуації не реалізований, але Національна комісія з надзвичайних ситуацій направила групу для оцінки ситуації.
У Коста-Ріка всього розташовано 120 вулканів, але тільки п'ять з них все ще активні.
Нагадаємо, сильна злива з вітром обрушилася на Москву. Він топив вулиці і зривав дахи.
Раніше повідомлялося, що у Білогородці під Києвом випав сильний град. Крижини, що падають з неба, були дуже великими.