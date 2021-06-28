ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану

Новость на русском →
Коста-Ріка, Понеділок 28 червня 2021 23:18
У Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкану Фото: в Коста-Ріці сталося виверження вулкана (twitter.com/jpplusni)
Автор: Наталья Скороход

У Коста-Ріці на вулкані Рінкон-де-ла-В'єха сталося короткочасне виверження. В результаті природного явища над кратером стовп диму піднявся на висоту понад два кілометри.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними вулканологічної і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки, виверження цього вулкана, розташованого в провінції Гуанакасте на північному заході сталося о 5:42 ранку за місцевим часом (11: 42 за Гринвічем). Дим піднявся над кратером і досяг найвищої точки на висоті 1895 метрів над рівнем моря.

Явище тривало близько трьох хвилин, повідомлялося про пеплопади, а також про запах сірки навколо вулкана.

"Це був досить сильний удар. Такого роду заходи звичайні в Рінкон-де-ла-В'єха. Наприклад, минулого року їх було близько 1400. Це було дуже важливим, можливо, найважливішим з 1990-х років" - сказав фахівець Маартен де Мур з Овіскорі.

За словами експертів, це було так зване фреатичне або фреатомагматичне виверження. Тобто відбувається при взаємодії води і магми через наявність кратерного озера.

"Але ми не дізнаємося все, поки не отримаємо зразки попелу", - додає Мартен де Мур.

В даний час план евакуації не реалізований, але Національна комісія з надзвичайних ситуацій направила групу для оцінки ситуації.

У Коста-Ріка всього розташовано 120 вулканів, але тільки п'ять з них все ще активні.

Нагадаємо, сильна злива з вітром обрушилася на Москву. Він топив вулиці і зривав дахи.

Раніше повідомлялося, що у Білогородці під Києвом випав сильний град. Крижини, що падають з неба, були дуже великими.

Читайте РБК-Україна в Google News
вулкан
NEWS
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун