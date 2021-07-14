Сицилійський вулкан Етна вкотре прокинувся
Сьогодні, 14 липня, на острові Сицилія відбулось чергове виверження вулкану Етна. Науковці переконані у тому, що це було останнє виверження в рамках нової фази його діяльності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Наразі відомо, що після виверження шлейфу лави, стовп попелястого диму досяг шестикілометрової висоти.
#Etna's 44th paroxysmal eruptive episode at the Southeast Crater since 16 February 2021 occurred shortly after midnight on 7 July 2021. Tephra (ash & lapilli) was blown southward, obscuring the view from our home. These are my best shots of this rather intense, loud event. pic.twitter.com/MluIEjKOBK— Boris Behncke (@etnaboris) July 7, 2021
Влада міста, зі свого боку, вирішила не зачиняти авіапростір міста Катанія, де й розташований найвищий й найактивніший вулкан Європи.
#Etna's Southeast Crater erupted again late on 8 July 2021. This is the view from Lipari, about 70 km to the north. pic.twitter.com/UbdCsp7Wie— Boris Behncke (@etnaboris) July 9, 2021
В інституті вулканології INGV переконані у тому, що сьогоднішнє виверження було останнім в новій фазі активності Етни, яка триває з початку поточного року.