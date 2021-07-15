ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Почав вивергатися найбільший вулкан в Європі: неймовірні відео і фото

Новость на русском →
Італія, Четвер 15 липня 2021 11:18
Почав вивергатися найбільший вулкан в Європі: неймовірні відео і фото Фото: в Італії прокинувся вулкан Етна (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Італії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна. Він знаходиться на Сицилії. Стовп його диму і шлейфу лави простягається на 6 кілометрів.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Влада міста, зі свого боку, вирішила не закривати авіапростір міста Катанія, де і розташований найвищий і активний вулкан Європи.

В Інституті вулканології INGV переконані в тому, що це виверження було останнім у новій фазі активності Етни, яка триває з початку 2021 року.

Для довідки

Етна - діючий вулкан, він розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Його висота змінюється з кожним виверженням. Вік вулкана: понад 350000 років.

Відео виверження Етни

Відзначимо, що це вже друге виверження вулкана за липень місяць.

Ось так виглядала Етна 7 липня.

Як ми писали раніше, в Коста-Ріці сталося короткочасне виверження вулкана.

Читайте РБК-Україна в Google News
вулкан
LITE
Свято 15 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 15 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини