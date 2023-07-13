Надоел бардак на кухне? Посмотрите список неочевидных предметов, которые создают хаос

Пластиковые контейнеры

В них удобно брать обед в офис или давать детям бутерброды в школу, паковать в них продукты для хранения в холодильнике или поездки на пикник. Но эти контейнеры, которые на кухне быстро размножаются, создают настоящий хаос.

Ограничьтесь набором контейнеров, которые можно сложить друг в друга. Если такой возможности нет, то сложите максимально компактно все контейнеры на одной полочке в шкафу за закрытой дверкой. Старайтесь после использования их сразу убирать на место.

Чашки

Почти на каждой кухне можно обнаружить целую коллекцию чашек, которой почти никто и никогда не пользуется. Чашки сейчас стали очень популярным подарком на многие праздники, поэтому буквально за год можно насобирать их столько, что они перестают помещаться на одной полке или подставке.

Расставаться с подарками бывает жаль, но убрать лишнее с кухни - необходимо. Поэтому раз в полгода делайте ревизию. Чашки, которые вам дороги, но вы ими не пользуетесь - уберите в сервант, сложите в коробку и перенесите в кладовку. Оставьте на кухне только те, которые вы используете регулярно.

Стекло

Кроме чашек накапливается очень быстро на кухне и другая посуда - стаканы, бокалы, рюмки. Их дарят наборами, вы покупаете их самостоятельно, и коллекция такого стекла тоже быстро начинает занимать пространство на кухне. Оставьте только ту посуду, которой вы пользуетесь регулярно. Праздничные бокалы или наборы рюмок, которые вы достаете пару раз в год - держите в кладовке или шкафу.

Старые кухонные полотенца

Даже самую стильную и аккуратную кухню может испортить старый текстиль - скатерть или обычные кухонные полотенца. Они порой оказываются везде - на крючках, на ручке плиты, возле умывальника, возле батареи. И визуально они создают бардак на кухне.

Купите однотонные полотенца, без принтов и вышивки. Они могут быть разных размеров, но из одинаковой ткани. А старые, в дырах, пятнах, потерявшие вид и первоначальный цвет - просто выбросьте.

Кухонные принадлежности

Сколько вам на самом деле нужно лопаточек, венчиков, кисточек, ножей, досок и других кухонных аксессуаров? Если вы хорошо подумаете и проанализируете, что вы на самом деле используете, а что нет, то ответ вас удивит. На самом деле мы используем не более 30-50% кухонных принадлежностей, которые у нас есть.

Проведите эксперимент - оставьте на кухне ровно то, что используете ежедневно. Все, что используете только время от времени - сложите в одну коробку или ящик. Остальное можете спокойно отдать нуждающимся.

Рулоны

Мусорные пакеты, упаковка трубочек, фольга, пакеты для бутербродов, пергамент, упаковка губок и многое-многое другое. У этих вещей есть интересное свойство - они быстро перемещаются со своего места на любое другое.

Возьмите в привычку всегда класть на место такие предметы. И не забывайте в ящике или на полочке регулярно делать ревизию. Так вы будете всегда помнить, что у вас есть, а что закончилось. А еще - это позволит поддерживать порядок на кухне.

Пакеты

Шутки про пакет с пакетами - не просто шутка. Многие люди имеют привычку не выбрасывать пакет, если им можно воспользоваться еще раз. Появляются корзинки, пакеты с пакетами, коробки с пакетами и прочее. И для кухни - это сущее наказание.

На самом деле, более половины этих пакетов не используется никогда. В крайнем случае - в них собирают мусор, чтобы выбросить. Избавиться от них просто так - сложно. Поэтому держите их ровно столько, сколько вам нужно. Найдите им место в закрытом ящике и регулярно проверяйте, не накопилось ли там больше пакетов, чем вам нужно.

Одноразовая посуда

Купили ягоды в одноразовом контейнере: ягоды съели, контейнер помыли и оставили - ну а вдруг пригодится. И так в доме накапливается порой более десятка таких контейнеров.

Собирались на природу, купили одноразовые тарелки и стаканы. Часть использовали и выбросили, а часть осталась нетронутой - сложили в шкаф.

Такие предметы накапливаются на каждой кухне, занимают много места и ждут своего использования годами. А все они - создают на кухне бардак и хаос.

Мелочи на холодильнике

Магнитики, открывашки, блокнотики для записей, спички, стикеры, записки, рисунки и даже мягкие игрушки - все это создает визуальный шум и ощущение бардака на кухне.

Для вашей коллекции магнитиков используйте боковую стенку холодильника или специальную магнитную доску, как вариант - держите в коробке. Оставьте на виду только то, чем вы действительно пользуетесь.