Как всегда держать свою комнату в чистоте: правило, которое сработает на все 100%

Зачастую может не хватать времени на полноценную уборку дома, но чистоту поддерживать хочется. К тому же многим просто некомфортно в помещении, где много ненужных вещей.

В чем секрет постоянной чистоты

Для того чтобы у вас не появлялось ощущение, что комната полна хлама, используйте правило "90/90", основанное на знаниях о минимализме.

Суть правила состоит в том, чтобы избавиться от вещей, которые вы либо редко используете, либо совсем этого не делаете. Для этого нужно честно подумать, в чем вы точно ощущаете необходимость, а в чем - нет.

Если вам тяжело это сделать, понаблюдайте за собой следующим образом: вещи, которыми вы не будете пользоваться в течение 90 дней, лишние в вашей жизни. Поэтому просто избавьтесь от них без всякой капли сожаления.

В действительности необязательно четко соблюдать 90 дней. Вы можете проводить такой эксперимент и в течение 60 дней, и в течение 120 дней или даже дольше. Вы также можете менять промежуток времени при введении правила в соответствии с вашими потребностями и обстоятельствами.

Отметим, что у правила "90/90" все же есть один недостаток. Выбрасывая лишние вещи, вы не сможете избавиться от пыли на поверхностях или грязной посуды, поэтому убирать все равно придется.

Как убрать квартиру за 15 минут

Наведите визуальный порядок в коридоре или прихожей:

уберите одежду из вешалок и стоек

спрячьте ненужную обувь

положите на место все безделушки

очистите коврик от грязи и пыли

Чтобы быстро навести порядок в ванной:

повесьте чистые полотенца

протрите унитаз, ведь на нем всегда хорошо видна пыль

вытрите зеркало, чтобы избежать появления разводов

разбрызгайте приятный аромат или поставьте аромапалочки

Для того чтобы сделать чистой кухню:

помойте грязную посуду и спрячьте ее в шкаф

уберите все лишние принадлежности, полотенца и различные кухонные безделушки

вымойте плиту, если на ней есть большие загрязнения

Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.