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Набрид бардак на кухні? Перегляньте список неочевидних предметів, які створюють хаос

Як позбудеться хаосу та бардаку на кухні (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кухня часом виглядає неохайно, скільки б ви докладали зусиль для наведення там порядку. Існує кухонне приладдя, яке створює на кухні бардак, псує її зовнішній вигляд і в цілому допомагає розростатися хаосу на невеликому просторі.

Які предмети створюють бардак на кухні – читайте у матеріалі нижче.

Пластикові контейнери

У них зручно брати обід до офісу або давати дітям бутерброди до школи, пакувати в них продукти для зберігання у холодильнику чи поїздки на пікнік. Але ці контейнери, які на кухні швидко розмножуються, створюють справжній хаос.

Обмежтеся набором контейнерів, які можна скласти один в одного. Якщо такої можливості немає, складіть максимально компактно всі контейнери на одній поличці в шафі за закритими дверцятами. Намагайтеся після використання їх одразу прибирати на місце.

Чашки

Майже на кожній кухні можна знайти цілу колекцію чашок, якою майже ніхто і ніколи не користується. Чашки зараз стали дуже популярним подарунком на багато свят, тому буквально за рік можна назбирати їх стільки, що вони перестають поміщатися на одній полиці чи підставці.

Розлучатися з подарунками буває шкода, але прибрати зайве з кухні необхідно. Тому раз на пів року робіть ревізію. Чашки, які вам дорогі, але ви ними не користуєтеся – приберіть у сервант, складіть у коробку та перенесіть у комору. Залишіть на кухні лише ті, які ви використовуєте регулярно.

Скло

Крім чашок накопичується дуже швидко на кухні та інший посуд – склянки, келихи, чарки. Їх дарують наборами, ви купуєте їх самостійно, і колекція такого скла теж починає займати простір на кухні. Залиште лише той посуд, яким ви користуєтеся регулярно. Святкові келихи або набори чарок, які ви дістаєте кілька разів на рік - тримаєте в коморі або шафі.

Старі кухонні рушники

Навіть найстильнішу та акуратнішу кухню може зіпсувати старий текстиль – скатертина або звичайні кухонні рушники. Вони часом опиняються скрізь – на гачках, на ручці плити, біля умивальника, біля батареї. І візуально вони створюють бардак на кухні.

Купуйте однотонні рушники, без принтів та вишивки. Вони можуть бути різних розмірів, але з однакової тканини. А старі, у дірах, з плямами, такі, що втратили вигляд і початковий колір – просто викиньте.

Кухонне приладдя

Скільки вам насправді потрібно лопаток, віночків, пензликів, ножів, дощок та інших кухонних аксесуарів? Якщо ви добре подумаєте і проаналізуєте, що ви насправді використовуєте, а що ні, відповідь вас здивує. Насправді ми використовуємо не більше 30-50% кухонного приладдя, яке у нас є.

Проведіть експеримент – залиште на кухні рівно те, що використовуєте щодня. Все, що використовуєте тільки час від часу – складіть в одну коробку чи ящик. Решту можете спокійно віддати нужденним.

Рулони

Сміттєві пакети, упаковка трубочок, фольга, пакети для бутербродів, пергамент, упаковка губок та багато іншого. Ці речі мають цікаву властивість - вони швидко переміщаються зі свого місця на будь-яке інше.

Візьміть у звичку завжди класти такі предмети на місце. І не забувайте в ящику або на поличці регулярно робити ревізію. Так ви завжди пам'ятатимете, що у вас є, а що закінчилося. А ще – це дозволить підтримувати лад на кухні.

Пакети

Жарти про пакет із пакетами - не просто жарт. Багато людей мають звичку не викидати пакет, якщо його можна використати ще раз. З'являються кошики, пакети з пакетами, коробки з пакетами та інше. І для кухні - це справжнє покарання.

Насправді більше половини цих пакетів не використовується ніколи. У крайньому разі – у них збирають сміття, щоби викинути. Позбутися їх просто так - складно. Тому тримайте їх стільки, скільки вам потрібно. Знайдіть їм місце в закритому ящику і регулярно перевіряйте, чи там накопичилося більше пакетів, ніж вам потрібно.

Одноразовий посуд

Купили ягоди в одноразовому контейнері: ягоди з'їли, контейнер помили та залишили - ну а що як знадобиться. І так у будинку накопичується часом понад десяток таких контейнерів.

Збиралися на природу, купили одноразові тарілки та склянки. Частину використали та викинули, а частина залишилася недоторканою – склали у шафу.

Такі предмети накопичуються на кожній кухні, займають багато місця і чекають на своє використання роками. А всі вони – створюють на кухні бардак та хаос.

Дрібниці на холодильнику

Магнітики, відкритки, блокнотики для записів, сірники, стікери, записки, малюнки та навіть м'які іграшки – все це створює візуальний шум та відчуття бардака на кухні.

Для вашої колекції магнітиків використовуйте бічну стінку холодильника або спеціальну магнітну дошку, як варіант - тримайте в коробці. Залишіть на перед очима тільки те, чим ви дійсно користуєтеся.

До речі, раніше ми розповідали, які 5 простих дій вам допоможуть прибрати швидко, якщо немає часу та сил.

Також ми писали про те, як тримати свою кімнату завжди в чистоті.

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