Набір для виживання: скільки в Україні коштують крупи, сіль і сірники

Карантин в Україні через коронавірус оголосили на засіданні Кабміну 11 березня. У Києві скасовано заняття в школах, дитячих садках, а також введено заборону на масові заходи. Не можна не відзначити, що українці почали відмовлятися від запланованих поїздок закордон, скасовувати візити гостей, а також замислюватися про те, чи вистачить у них провізії в будинку на екстрений випадок.

Скільки ж коштує своєрідний "набір виживання" і необхідний список потрібних продуктів читайте в матеріалі Styler.

Скільки в Україні стоять крупи:

Ні для кого не секрет, що крупи є основним і ситним гарніром, який забезпечує енергією людину протягом цілого дня. Отже, самою популярною крупою серед українців є гречка. Її вартість в демократичному супермаркеті починається від 18 гривень за кілограм. Крупа більш високої якості обійдеться вам в 25 гривень за кілограм.

Після гречки недорогою і ходовою крупою є вівсянка. Її вартість більш демократична і стартує від 10 гривень за кілограм. Манка і ячна крупа будуть доступні кожному, адже середня вартість за кілограм таких круп стартує від 12 гривень.

Скільки коштує сіль в Україні:

Одним з основних продуктів у наборі виживання, яким одразу ж запасаються люди в паніці, є сіль. Зазначимо, що за кілограм кам'яної солі просять від 10 гривень, але в інтернет-магазині з доставкою її можна купити за 8 гривень. Якщо будете замовляти великий список продуктів - доставка обійдеться безкоштовно.

Ціна сірників в Україні:

Вартість одного коробка сірників у найпростішому супермаркеті стартує від 1 гривні за коробок. Якщо запасатися і купувати блок, доведеться витратити близько 10 гривень.

Якщо ви хочете мінімізувати своє перебування у людних місцях, крім цього необхідно мати в будинку запас необхідних ліків та засобів для дезінфекції. Також слід запастися свічками, ліхтарем, газовим пальником і батарейками.

До речі, в бажанні запасатися продуктами при карантині українці не самотні. Варто згадати, як в Італії в перший день оголошення карантину люди змели з полиць магазинів практично все.

Як ми раніше писали, днями лікарі назвали приблизні терміни, коли в Україні може спалахнути коронавірус.