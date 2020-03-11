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В Україні оголосять загальнонаціональний карантин: вже сьогодні

STYLERЖиття    11.03.2020 - 09:48
В Україні оголосять загальнонаціональний карантин: вже сьогодні
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Через коронавірус уряд має намір оголосити загальнонаціональний карантин в Україні

Коронавірус в Україні стане причиною того, що Кабмін оголосить загальнонаціональну карантин вже сьогодні, 11 березня.

На даний момент в Україні зафіксовано лише один підтверджений випадок зараження COVID-19, але ситуація з коронавірусом у світі змушує бути завжди напоготові. Більш того, лікарі вже назвали приблизні терміни того, коли в Україні може спалахнути коронавірус.

Як пишуть ЗМІ, в середу члени уряду мають намір ввести заборону на проведення всіх без винятку масових заходів і карантин у навчальних закладах по всій країні. Це питання чиновники повинні розглянути на засіданні Кабміну.

"Відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах - школах, університетах тощо", - розповів "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

Передбачається, що карантин буде оголошено сьогодні на загальнонаціональному рівні, а ось останнє слово - за місцевою владою, яка і прийматиме остаточні рішення.

Крім усього іншого, уряд Дениса Шмигаля має намір ввести також загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань, у тому числі - футбольних матчів.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо в столиці з'явиться коронавірус, то на карантин закриють не тільки дитячі садки, школи та інші навчальні заклади. Градоначальник не виключає навіть закриття метро через коронавірус в Києві і обмеження роботи громадського транспорту.

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