Набирают на работу в Rozetka: мошенники используют новую схему обмана

Интернет-мошенники начали рассылать украинцам уведомления о работе в компании Rozetka. В SMS они обещают хороший заработок и немного обязанностей. Однако в компании сообщили, что никакого набора в штат сейчас не проводят.

Что известно о новой схеме мошенников

На днях украинцы могли получать сообщения от псведоменеджеров по набору персонала компании Rozetka. В нем говорится о неполном рабочем дне с заработком от 3 000 до 20 000 гривен за выполнение простых задач.

Мошенники добавляют, что связаться с ними нужно по ссылке через Telegram. Особое внимание обращают на то, что "кандидат" должен быть не моложе 20 лет и не быть студентом.

Скриншот Styler

Какие результаты мошеннической схемы, неизвестно, однако, очевидно, это новый способ выманивания денег у покупателей Rozetka.

Что говорят в компании

Представители компании сделали заявление и сообщили, что ищут сотрудников только через официальные сайты для поиска работы.

"Снова замечаем случаи мошенничества, когда от имени ROZETKA предлагают работу через сообщения в Telegram или другие социальные сети, путем отправки СМС и т.д. Предостерегаем вас и сообщаем - ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - написали они в своем Telegram-канале.