"На такие деньги прожить непросто": легенда украинского ТВ высказалась о своей пенсии

Так, Цымбал признается, что всегда больше давала, чем получала, и даже сейчас старается не быть обузой для близких.

"Я привыкла помогать, а не получать поддержку. Конечно, дети пытаются как-то подставить плечо: подарки, что-то еще. Но я таким не спекулирую, потому что сейчас всем трудно", - сказала Татьяна.

Сравнивая себя с другими пенсионерами, ведущая вспоминает историю женщины с 40-летним трудовым стажем, которая едва сводит концы с концами.

У самой Цымбал пенсия "неплохая", однако она не считает ее достаточной для беззаботной жизни.

Татьяна Цымбал (фото: facebook.com/mikola.kanisevs.kij)

"У меня неплохая пенсия, но я сознательно не хочу называть ее размер, потому что все равно считаю, что и на такие деньги прожить не очень просто", - подчеркнула она.

С возрастом, признается телеведущая, изменился и стиль финансового мышления. Если раньше траты были спонтанными, сейчас она тщательнее планирует бюджет.

"Мы жили на широкую ногу, откровенно вам признаюсь. А сейчас я научилась вести финансы более рационально", - поделилась звезда.

В то же время Татьяна отмечает, что не сами события влияют на жизнь, а отношение к ним.

"Порой нас выбивает из равновесия не какая-то неприятность, а отношение к этой ситуации", - сказала она.

Несмотря на финансовую осмотрительность, звезда с любовью говорит о своем нынешнем жилье, вещах с историей и событиях, которые наполняют жизнь смыслом.

"Я живу в прекрасном месте, у меня прекрасная квартира с дорогими для меня вещами", - рассказала Цымбал.

Татьяна Цымбал (скриншот)

Отдельно она вспомнила, когда официально вышла на пенсию, и что еще долго продолжала работать.

"Мне кажется, что перебрала лишь немножечко (смеется). Но много работала еще потом. Даже когда как-то была в пенсионном фонде, уже не вспомню, по какому поводу, то оказалось, что имею 16 неучтенных лет", - отметила знаменитость.

Несмотря на статус пенсионерки, Татьяна почти не пользуется предусмотренными льготами, хотя радуется, что такие возможности существуют, и считает это признаком цивилизованного общества.

"У меня подруги очень непоседливые, знаю, что есть дни, бесплатные для пенсионеров в музее, специальная программа в театрах киевских. Это очень классно, таким должно быть гражданское общество. Есть такое выражение, что зрелость государства определяется отношением к детям и людям почтенного возраста. И это очень правильно", - подытожила она.

Краткая биография Татьяны Цымбал

В 1969 году Татьяна Цымбал окончила факультет романо-германской филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Еще во время учебы она начала карьеру на Украинском телевидении - работала в молодежной редакции, участвуя в создании таких программ, как "Я+Ты", "Комсомольская традиция" и "Комсомольские зори".

В дальнейшей профессиональной деятельности сосредоточилась на художественной телепублицистике. Ее творчество включает цикл программ "Через сложившиеся обстоятельства", репортажи из Чернобыля в 1986 году, а также телемарафоны "Колокола Чернобыля".

В течение более десяти лет была ведущей программы "Новости киноэкрана" и кинообзора "Все о кино".

Татьяна Цымбал (скриншот)

Оставаясь одним из узнаваемых лиц Первого национального, впоследствии перешла на обновленный "Новый канал", приняв предложение Александра Ткаченко. Там стала автором и ведущей программы "Татьянин полдень", а также вела ночную программу "25 кадр". Позже работала в эфире СТБ, в частности над программой "Татьянин день".

Кроме этого, была автором и ведущей телепередач "Линии судьбы" и "Вера. Надежда. Любовь". В то же время активно участвовала в проведении концертов и тематических вечеров, занимая должность старшего редактора отдела публицистики в редакции общественных проектов Творческого объединения общественно-политических программ НТКУ.

В 2008 году баллотировалась в парламент от партии "Совесть Украины".