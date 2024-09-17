"Мне предстоит долгий путь". Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

40-летняя модель опубликовала несколько фото из больничной палаты.

"В прошлое воскресенье меня положили в отделение неотложной помощи, где выяснилось, что боли в животе вызваны раком яичников третьей стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но прежде всего любви, надежды, смеха и силы. Меня ждет долгий путь, но я знаю, что преодолею его", - поделилась она.

Бьянка Балти (фото: instagram.com/biancabalti)

По ее словам, у нее так много сил, что она готова поделиться ими со всеми, кто в них нуждается, прежде всего со своими дочерьми.

Два года назад Бьянка Балти, подобно Анджелине Джоли несколькими годами ранее, прошла через профилактическую двойную мастэктомию после обнаружения у нее генетической мутации Brca1.

Эта мутация значительно увеличивает вероятность развития рака груди или яичников (а иногда и обоих заболеваний). Однако звезда тогда решила не удалять яичники, поскольку надеялась еще родить детей.

Бьянка Балти (фото: instagram.com/biancabalti)

Профилактическую операцию Балти перенесла, как сама рассказывала, из-за того, что не готова была рисковать: она не могла себе позволить заболеть, потому что должна была обеспечивать своих дочерей.

Их у нее две: Матильда - от бывшего мужа Кристиана Лучили и Мия от нынешнего мужа Мэтта Макроя, на котором они поженились в 2017 году.

Бьянка Балти с детьми (фото: instagram.com/biancabalti)